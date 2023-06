¿Puede volver el Xerez DFC a Segunda RFEF?

Llega el tramo final de junio y con los últimos días del mes, los nervios en los clubes que adeudan dinero a sus plantillas por el temor a perder la categoría. La Comisión Mixta tiene trabajo a destajo y ya ha comenzado a emitir las primeras resoluciones. Hay clubes, como el Xerez DFC, que han hecho los deberes, pero hay otros, como el San Roque de Lepe, rival de los azulinos el pasado curso en el Grupo IV de Segunda RFEF, que se afana por hacerlos contrarreloj.

El club aurinegro tiene denuncias en AFE por una cantidad que ronda los 60.000 euros y o los paga antes del día 30 o puede perder la categoría. En principio, en la entidad son optimistas y esperan reunir el importe en las próximas horas pero, si no lo hacen y se consuma su descenso, ¿qué equipo ocuparía esa vacante?

El punto 6 del Artículo 119 del Reglamento General de la RFEF establece los criterios y pautas a seguir y son las siguiente: "La vacante o vacantes que pudieran producirse en una categoría de ámbito estatal no profesional por aplicación de cualquiera de los motivos previstos en este reglamento y cuando estas lo sean por cualquier otra razón que no sea el descenso por méritos deportivos, podrán ser ocupadas con criterio de prioridad por los equipos de su misma categoría y grupo que tuvieran mejor mérito deportivo de entre los que ocuparan plaza de descenso en esa misma categoría, siempre que acreditaran el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esa categoría, y en su caso, abonaran las cantidades fijadas en este reglamento. Si no hubiera ningún club interesado o que cumpliera los requisitos de entre los que ocuparan plaza de descenso, se podrán cubrir por aquellos clubes de inferior categoría pertenecientes a la misma federación territorial que tuvieran mejores méritos deportivos de entre todos aquellos que no lograron el ascenso. A estos efectos, se abrirá un nuevo plazo de 10 días de inscripción al que podrán presentarse todos los clubes pertenecientes a la misma federación territorial que estén interesados".

La pasada temporada, sin ir más lejos, ya se aplicó este artículo. El Talavera cogió la plaza del DUX Internacional de Madrid en primera RFEF y el Cerdanyola, la del Talavera en Segunda RFEF.