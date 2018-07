"Las expectativas son altas pero hay que ir paso a paso"

Felipe Franco, preparador físico del Xerez DFC, comenzó a trabajar muy joven, poco después de terminar su carrera universitaria. Fue el Coria el equipo que le dio su primera oportunidad en el Juvenil de División de Honor y, posteriormente, en el equipo sénior en Tercera junto a Puma. Disputó dos play offs consecutivos con el equipo sevillano, pero sería en San Fernando, junto a Ñoño Méndez, con quién lograría su primer ascenso. El sevillano llegó al club isleño de la mano del que hoy es su actual entrenador, Pepe Masegosa, que en la temporada 14/15 le fichó, quedando segundo clasificado en el Grupo X de Tercera.

-¿Qué tal ha sido su primera toma de contacto con la plantilla y el club?

-De momento hemos empezado bastante bien, con muy buenas sensaciones. Los jugadores han llegado bien físicamente y las sensaciones con las que están acabando los partidos son buenas. No estamos teniendo grandes problemas en los entrenamientos. La acogida y el trato ha sido muy buena.

-Viene de haber trabajado la temporada pasada en Rumanía, ¿cómo fue esa experiencia?

-En noviembre me llamó Rosu (ex de Numancia y Recre) y me fui a entrenar a la Segunda División de allí. Es una liga muy diferente. En muchos aspectos el fútbol de allí es un poco anticuado. Al final es una experiencia más de la que, como en todas, he aprendido mucho.

-¿Cómo se ha planificado la pretemporada?

-Vamos planificando en función de los partidos de pretemporada que vamos jugando. Entendemos que el futbolista necesita entrenar e, incluso, llegar algo cansados a los partidos, pero lo importante es que vayan jugando minutos y cogiendo el ritmo de competición. Empezaron jugando 45 minutos y poco a poco irán jugando un poquito más hasta que en las dos últimas semanas jugarán aproximadamente los 90 minutos para poder afrontar la competición con varios partidos en las piernas y buenas sensaciones.

-¿Tienen pensado repartir los minutos o los teóricos titulares van a ir jugando más?

-Se intentará dar más minutos a los jugadores que hemos firmado y sabemos que se van a quedar. Tenemos varios a prueba. Cualquiera puede jugar. No hay ningún suplente ni ningún teórico titular.

-¿Cómo están siendo los primeros entrenamientos?

-No me gusta separar el trabajo técnico y táctico del físico. Es ahí donde integramos la escalera de trabajo. Yo me encargo de controlar un poco las repeticiones, el tiempo, la duración...

-¿Los ejercicios que prepara son puramente físicos o también entrena mucho con balón?

-En algunos momentos puntuales sí que hacemos ejercicios en los que no hay balón, pero por compensar y observar situaciones que se pueden ver en un partido.

-Esta temporada el XDFC jugará en varios campos de césped artificial, ¿cómo afecta al futbolista el cambio de superficie?

-Donde más lo acusan es en las articulaciones porque la dureza del campo es diferente. También cambia el bote, pero lo que más miedo me da es ver cómo evolucionan a nivel articular.

-¿Cómo cambian los entrenamientos una vez que empiece la temporada?

-Irán cambiando en función del rival y nuestros jugadores. Si uno es titular el domingo en el entrenamiento del lunes se le intentará compensar la carga y hacer un entrenamiento de recuperación. Un ejemplo podría ser que el martes se descanse, miércoles y jueves se vuelve a entrenar y a partir del viernes disminuye la carga para el sábado hacer el pre partido de cara al domingo. Intentaremos jugar mucho con las horas que hay de descanso y demás.

-El Xerez DFC tiene una plantilla con futbolistas de edades muy diferentes, ¿lo notan en los entrenamientos?

-Intentamos controlarlos y estar más pendientes de los veteranos durante y al final del entrenamiento. Tenemos un grupo de veteranos que son muy profesionales y se cuidan mucho, pero sí es verdad que los años pasan y no acusan las lesiones o el cansancio de la misma manera que un chaval de 19.

-¿Cómo es su relación con el entrenador, Pepe Masegosa?

-El míster es una persona muy profesional, muy metódica y muy exigente, pero siempre sabe escuchar y pide consejo cuando lo necesita. Estoy muy contento junto a él.

-Lleva muchos años entrenando en estas categorías, ¿qué tiene este equipo que no tenga otros en los que ha estado?

-La labor de Edu Villegas y Pepe Masegosa para confeccionar la plantilla ha sido fantástica. Tenemos a muchos futbolistas con amplia experiencia en Segunda B y es algo que no he tenido en otros equipos. He visto evolución en algunos de los que conocía. Por ejemplo, el Juan Gómez al que yo conocí en Coria hace unos tres o cuatro años no tiene nada que ver con el de aquí. Ha adquirido más experiencia y eso se nota.

-¿Qué objetivo se pone para la siguiente temporada?

- Nuestro objetivo es ir partido a partido y la competición nos pondrá en nuestro sitio. Las expectativas, por el club y la ciudad en la que estamos, son altas, pero somos un equipo nuevo en la categoría aunque tengamos a muchos jugadores con experiencia. Tenemos que ir paso a paso y marcándonos pequeños objetivos a corto plazo.