Las meigas existir, existen (3-2)

No hay manera. Las meigas existir, existen. El Xerez DFC ha perdido contra el Extremadura por 3-2 el típico partido de contrastes y dinámicas, por un lado la de un equipo efectivo que marcha líder y al que le entra todo y por otro el de de una escuadra que en defensa es una madre a pesar de mostrarse solvente en ataque -Ilias sigue demostrando que es un jugador de superior categoría- y que se cae con un soplo como un castillo de naipes. Las causas que justifican la derrota son las mismas de todas las jornadas: los azulinos se adelanta en el marcador, dominan, son superiores y caen porque se hacen el harakiri atrás.

El encuentro no fue muy distinto a otros porque la liga es muy igualada, pero en esta oportunidad puede tener consecuencias. Dieste adelantó a los azulinos desde el punto de penalti, luego empató Juanmi Callejón, tras el descanso Dieste firmó su doblete y en cinco minutos, desastre... Los azulgranas remontaron con tantos de Zarfino y Diego Manuel Díaz. El primer tanto fue mala suerte, pero los otros dos llegaron por errores imperdonables. El equipo sigue hundido en la tabla... La pelota está en el tejado de la dirección deportiva y de un cuerpo técnico que lo tiene complicado...

Dos novedades

Antonio Fernández, tras las tablas de la pasada jornada en Chapín, y con todo lo que había en juego, retocó su once como era de esperar pero lo mínimo, dos novedades. La portería fue para Bloch y en el lateral derecho volvió a aparecer el capitán Marcelo Villaça en lugar de Juanjo Mateo, mantuvo la pareja de centrales con Udom y Morante y el flanco izquierdo volvió a ser para el jerezano Beny. En la medular, Rafa Parejo y Gandoy conservaron su puesto, lo mismo que Sergio García en la izquierda. Ekiza fue suplente esta vez y entró en la derecha Fran Viñuela, con lo que Ilias pasaba a ocupar la mediapunta y Dieste era el referente. Cisqui también agitó el árbol, recuperó a piezas importantes y hasta cambió de portero. Apostó por Cristian en lugar de Robador porque el joven será titular en Copa.

Dieste, al palo (5')

Las dos escuadras se jugaban mucho. El conjunto azulgrana, tras tres jornadas sin sumar de tres, quería los puntos para dormir líder en solitario, y los azulinos para tomar aire y dárselo a su entrenador, que llegaba a la cita en la picota. Y el encuentro arrancó con un Xerez DFC descarado, con protagonismo y con una gran oportunidad de Dieste. El ariete (5') mandó al palo un buen balón tras un excelente balón de Marcelo después de una recuperación de Ilias. Era el primer aviso de un equipo que mostraba sus credenciales.

La acción dio confianza a los xerecistas ante un conjunto local que no se adaptaba al partido y al que le costaba generar. Fran Viñuela no llegó por poco a un balón de Sergio García y la acción acabó en saque de esquina (7'). La réplica local llegó a balón parado con una falta botada por Juanmi Callejón que despejó el portero y sacó posteriormete Marcelo. Los azulgranas seguían sin sentirse cómodos y se encomendaban a las contras, aunque les costaba sacudirse el dominio visitante. Superado el cuarto de hora, un fallo de Bloch pudo costar caro a los azulinos, pero si el portero se equivocó también lo hicieron tanto Manchón como Zarfino, poco afortunados a la ahora de definir. Poco a poco, el cudaro de Cisqui adelantaba un poco sus líneas, aunque siempre en función de los desajustes azulinos. Intentaba aprovechar su dinamita arriba, pero la tenía mojada.

Ilias, al muñeco (16')

El Xerez DFC no le perdía la cara al partido, mostraba buenas sensaciones y en el 16', Ilias perdonó lo imperdonable. El navarro se plantó ante Cristian y erró el mano a mano. Con todo a favor, tenía para elegir palo, pero mandó el balón a las manos del portero. Era el segundo aviso claro de un equipo que merecía más. Los xerecistas disputaban sus mejores minutos y los extremeños seguían muy perdidos y no encontraban la forma de superar el planteamiento azulino.

0-1, Dieste de penalti (23') y 1-1, Callejón de falta (34')

La recompensa a la insistencia tenía que llegar y apareció en una acción protestada por los locales, pero el colegiado no tuvo dudas. Consideró manos un despeje en el área y decretó penalti. Dieste superó con maestría al portero y convirtió la pena máxima en 0-1 a los 23 minutos de partido.

Pero la suerte no es la principal aliada de los azulinos este curso. Tras perdonar por no estar acertados en la toma de decisiones, en una acción a balón parado y desgraciada encajaron el 1-1. Una falta botada por el especialista Callejón toco en la cabeza de Udom en la barrera al saltar, despistó al portero y acabó dentro. Tablas en el minuto 33 de un centrocampista azulgrana que se arrodillaba para elevar los brazos al cielo y dedicar la diana a su hermana, fallecida la pasada semana.

Con el 1-1 tocaba volver a empezar. Los xerecistas acusaron un pelín las tablas y los locales buscaron aprevechar la inercia del gol, pero llegó el descanso y pocos minutos antes un gran susto para los azulinos con Dieste, que tuvo que ser atendido por las asistencias. Una notable primera mitad de Xerez DFC, que debió marcharse con ventaja al vestuario, finalizaba sin éxito en el marcador.

Doblete de Dieste (53') y 2-2 Zarfino (60')

El segundo acto arrancó sin variantes y otra vez con un Xerez DFC que quería el partido. Y el segundo tanto no tardó en llegar. Un excelente balón filtrado de Ilias para Dieste lo convirtió en oro el ariete con suspense. Su primer lanzamiento lo tocó el portero, pero remachó dentro el despeje. 1-2. Minuto 53. El punta festejó su doblete a lo grande, se marchó a celebrarlo con la afición desplazada, cedió la valla y se vivieron momentos de tensión, pero finalmente todo se solventó sin problemas. La acción le costó la amarilla al goleador.

Las cosas volvían a su lugar, Cisqui realizaba un triple cambio para reactivar a su equipo (entraron Airoun, Tala y Luis Nicolás por Callejón, Manchón y Pardo) y nadie esperaba que el gran mal de los azulinos esta temporada iba a caer a plomo sobre un equipo que en defensa es una madre. En ataque responde, pero atrás se le apaga la luz en cada acción a balón parado.

Tras un aviso de Ilias a la que respondió Cristian con una buena parada, 2-2. Zarfino puso las tablas tras otra falta mal defendida. El jugador remató a placer y sin oposición casi en el área pequeña. El descosido era tremendo (60').

Remontada local

Lo peor estaba por llegar. El Extremadura, con la moral reforzada tras empatar en dos, le daba la vuelta al partido cinco minutos después. Diego Manuel López se sacó un zapatazo desde fuera del área para batir a Bloch después de una acción personal en la que le dio tiempo a todo, recortar, elegir su pierna buena y la mejor opción de disparo. Una vez más, la defensa no respondía y Marcelo se quedaba solo ante el peligro. 3-2. Minuto 65.

El Xerez DFC, ante tanto golpe, buscaba lo imposible y no era fácil ante un equipo local que después de ponerse 3-2 ya iba a lo práctico para amarrar un botín que le había costado conseguir. Aún así, Ilias, una vez más el faro en ataque, tuvo el 3-3 en el 80'. No había para más. Bueno sí, para que la afición demostrara que está muchos escalones por encima del equipo, al que no paró de animar.

Once inicial que presentó el Xerez DFC en el Francisco de la Hera frente al Extremadura / Juan Antonio Zarzuela/Xerezdfc.com