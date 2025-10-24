Extremadura-Xerez DFC: un duro desafío en el Francisco de la Hera

Todo o nada. Solo se han disputado siete jornadas de liga, pero el Xerez DFC se encuentra en una situación comprometida en la tabla -está en descenso en la plaza 16ª con seis puntos- y sus constantes vitales se están apagando. Este sábado (18:00) visita el complicado Francisco de la Hera, feudo casi inexpugnable del colíder CD Extremadura, con el reto de conseguir el primer triunfo del curso fuera de casa para apagar el fuego y comenzar a remontar el vuelo. Y tiempo hay. Antonio Fernández llega cuestionado tras los últimos resultados y la afición también señala a algunos jugadores, que no están rindiendo al nivel esperado.

Nadie terminó contento la pasada jornada con el empate a uno en Chapín frente al Águilas después de haberse puesto por delante en el marcador con un gol de Beny y de encajar el empate tras otro error defensivo. Las dos circunstancias están lastrando a un equipo que genera y marca, pero al que le penalizan demasiado los fallos atrás. La semana de trabajo ha sido completa -los técnicos no han concedido a la plantilla ningún día de descanso- y han preparado el partido a conciencia. Son bajas Mauro, que ya ha sido operado de su rotura de ligamento cruzado, y Emaná, que ha recaído cuando estaba en la recta final de su recuperación. La baja del delantero sí preocupa al técnico, ya que solo cuenta con Dieste y tiene que echar mano de canteranos como Dani Torres, Domi o Pirri, que viajará.

En cuanto al once es más que probable que Antonio Fernández vuelva a realizar cambios, aunque no tantos como el pasado domingo, que introdujo cuatro. En defensa, Juanjo Mateo volvió al lateral derecho y es probable que ahora juegue Marcelo. Y en el centro de la zaga, Morante y Dorado se reparten las opciones con Udom fijo. Beny también tiene su puesto seguro en el lado izquierdo. En el centro del campo repetirán Parejo y Gandoy y es probable que Ekiza no sea titular, con lo que Ilias actuaría en la mediapunta. Las bandas las pueden ocupar Viñuela o Iglesias y Sergio García, con Dieste como referente.

El rival

Mientras, el cuadro azulgrana encara el partido en su momento menos afortunado desde que arrancó la competición, ya que encadena tres jornadas sin ganar, con dos empates y una derrota y sin ver portería en sus dos últimos partidos, Lorca y Antoniano. De todos modos, es colíder con 14 puntos junto a la Deportiva Minera y en su casa es un rival complicado. No pierde desde hace diez meses -cayó por última vez en diciembre del pasado año ante el Moralo (0-1)-, ha ganado doce partidos y empatado uno, frente al UCAM esta temporada.

Además, para el compromiso frente a los azulinos Cisqui recupera a jugadores importantes como el capitán Juanmi Callejón, Gio Zarfino y Tala y regresa tras cumplir su encuentro de sanción Luis Nicolás. Por lesión están descartados Fran Rosales y Álvaro Barrero.

Cisqui ha destacado sobre el cuadro azulino que "es potente defensivamente y también a balón parado, de los ocho goles que llevan cuatro han sido de sus defensas en acciones de estrategia y son potentes también en el control de la pelota, la manejan bien. Creo que va a ser un partido muy bonito, de tú a tú porque los dos equipos queremos la pelota. Tienen también una buena presión tras pérdida y sus transiciones defensa-ataque son rápidas con Ilias y Dieste. Nos vamos a medir a otro buen equipo, complicado como todos. Ahora no importa la clasificación. ¿Alguien se atreve a decir qué equipos van a ser los ocho primeros?".