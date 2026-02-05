Florentin Bloch, un seguro para la portería del Xerez DFC

Florentin Bloch ha cumplido una vuelta desde que firmó por el Xerez DFC. El guardameta galo llegó al club sin hacer ruido para reforzar la portería azulina (aprovechando la baja por la lesión de Mauro Lucero), y desde su debut ante el Real Jaén, precisamente el próximo rival xerecista, se ha convertido en una pieza fundamental del equipo esta temporada. Es más, de las incorporaciones realizadas esta campaña por la dirección deportiva del club, el francés está siendo, sin lugar a dudas, una de las más rentables, como así demuestran sus números.

El meta, de 1’90 de estatura, ha demostrado sus buenas dotes bajo los palos, con buenos reflejos, pero también su buen dominio del juego áreo. De hecho, el pasado domingo ante el Atlético Malagueño fue uno de los destacados, interviniendo con acierto en varias ocasiones rival que impidieron un resultado más abultado.

Bloch ha disputado hasta el momento la totalidad de minutos de juego desde que aterrizó en Chapín, es decir, ha jugado 1.620 minutos, siendo titular indiscutible, tanto para Antonio Fernández como para Diego Caro.

Con el meta en la portería, el Xerez DFC ha encajado un total de 23 goles en los 18 partidos hasta el momento, aunque solamente ha podido dejar su puerta a cero en cuatro ocasiones, frente al Atlético Antoniano, Salerm Puente Genil, Estepona y Lorca Deportiva).

Con él bajo palos, la media de goles recibido es de 1,27, si bien es cierto que el tema defensivo es una de las grandes rémoras de este Xerez DFC, que es uno de los peores equipos en cuanto a goles encajados esta temporada. De hecho, los azulinos han recibido 28 goles en lo que va de competición, sólo superados por el Extremadura (29), Almería B (30), Estepone (33) y Atlético Malagueño (36).

El meta ha detenido en lo que va de campaña un penalti, el del último partido en casa ante el UCAM, pero su rechace lo anotó el veterano Dani Aquino.