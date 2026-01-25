El Xerez DFC aprieta fuerte por el delantero Mike Cevallos

La ficha libre que ha dejado Álvaro Barrero ha vuelto a abrir la posibilidad de reforzar la plantilla en el Xerez DFC, que sondea el mercado en busca de un delantero, una demarcación en la que actualmente sólo se cuenta con Christian Dieste. El cuadro azulino ha centrado sus objetivos en el ariete de La Unión Atlético, Mike Cevallos, según ha avanzado en redes el periodista Ángel García.

El Xerez DFC ha apostado fuerte por la contratación del punta ecuatoriano que no vería con malos ojos salir del cuadro murciano, al que llegó esta temporada procedente del Atlético Antoniano. Cevallos es un delantero centro robusto y de gran corpulencia física que domina muy bien el juego aéreo, es decir, un nueve a la vieja usanza. En el conjunto unionista ha disputado hasta el momento 12 partidos, con un total de 601 minutos. Su participación, que fue habitual en las primeras jornadas, ha ido reduciéndose hasta el punto de que no juega desde el pasado 14 de diciembre en el encuentro que disputaron La Unión y Yeclano. Esta circunstancia ha hecho que el ariete busque una salida para tener más minutos.

Además del cuadro de Diego Caro, el Yeclano, según reconoce el propio Ángel García, es otro de los clubes que han preguntado por su situación, aunque a día de hoy, el Xerez DFC se antoja como la que ha puesto más interés en firmarlo.

El delantero, en el partido que le enfrentó el pasado año al Xerez DFC en Chapín. / Manuel Aranda

Mike Cevallos cuenta, a pesar de tener sólo 24 años, con una trayectoria amplia dentro del mundo del fútbol. Nacido en Guayaquil, vivió en su país natal hasta los 6 años iniciando allí su formación deportiva en la Academia Alfaro Moreno. En España, comenzó su andadura en el San Félix malagueño, club desde el que dio el salto a la cantera del Málaga, donde permaneció hasta los 19 años. De allí puso rumbo a Ibiza para jugar, primero en el Sant Rafel y año siguiente en el Ibiza, ambos en Tercera División.

En la temporada 23/24 ficha por el Beroe, club en el que coincide con el argentino José Luis Acciari en el banquillo, y donde disputa 19 partidos anotando dos goles, antes de regresar a Málaga en el mercado invernal, firmando por El Palo, de Segunda RFEF. Allí, en un juega 16 partidos y anota un gol. El pasado año realizó su temporada más completa de la mano de Diego Galiano en el Antoniano, jugando 33 encuentros y haciendo 9 goles.