Antonio Fernández: renovación automática si el Xerez DFC es décimo

El Xerez DFC se mide al UCAM Murcia este domingo en La Condomina, donde despedirá una durísima temporada en Segunda RFEF, categoría que peligró cuando el equipo se situaba a cinco puntos de la permanencia tras caer en Chapín con el Águilas en la vigesimosegunda jornada. Los azulinos llegan a la última fecha con los deberes hechos tras amarrar la salvación hace unos días en el derbi contra el Xerez CD (2-1) y no se juegan nada en terreno murciano ante un rival que también está clasificado para el play-off, aunque se juega la tercera plaza con el Antoniano.

Si para los azulinos es una trámite, no lo es tanto para el técnico xerecista, Antonio Fernández Rivadulla. El gallego ha obrado el 'milagro' de la permanencia, cogió al equipo tocado y casi hundido y lo ha salvado a falta de una jornada. Si es por números, se ha ganado la renovación de largo. De hecho, Fernández renovará automáticamente si el equipo es capaz de acabar la temporada en la décima plaza, para lo cual todavía tiene opciones.

Los xerecistas suman 40 puntos por los 42 que atesoran Deportiva Minera y Orihuela y las cuentas están claras: para que el Xerez DFC acabe en esa 10ª posición necesita ganar al UCAM y que Minera y Orihuela pierdan sus respectivos encuentros frente a Juventud Torremolinos (que se está jugando el ascenso directo) y Almería B. Los azulinos tienen perdido el golaveraje particular tanto con Minera (2-1 en el Pedro Garrido y 3-0 en el Ángel Celdrán) como con Oruihuela (2-2 en Chapín y 1-0 en Los Arcos) y en el posible triple empate a 43 puntos es la Deportiva Minera la que más ha sumado (nueve por los cuatro de alicantinos y jerezanos).

El técnico se pronunciaba hace unos días sobre su posible continuidad en el Xerez DFC y comentaba que "no puedo esconder que es una ciudad que me gusta y un club que me gusta. Me he partido la cara desde el minuto uno que llevo aquí. Sabíamos perfectamente que cuando coges un proyecto puede haber dificultades, que no cuajes, que no se vea tu capacidad y que no seas capaz de conseguirlo. Al final, yo no lo he conseguido, lo han conseguido los futbolistas, esos en los que nadie creía cuando yo llegué. Han demostrado tener una capacidad grandísima y salvar una categoría que estaba muy complicada”. Y en cuanto al futuro, decía que "cuando acabe la liga, se mirará todo. Hablaremos con el club y Antonio Fernández también con su cuerpo técnico. Lo principal para mí era dejar al equipo en esta categoría, que era fundamental. Veníamos con una sensación muy peligrosa, pero cuando aceptas un proyecto de esta magnitud, a la distancia que estábamos y con las jornadas que quedaban por delante, siempre te entra ese miedo. Hemos demostrado capacidad para salir de ahí y dejar al club en la categoría que merece por afición, por ciudad y por todo. Es un club que está al día de pagos, saneado... Es una maravilla".

Si no siguiera el gallego, en el club gusta mucho la opción del jerezano Diego Galiano

Antonio Fernández cogió al Xerez DFC en la vigesimotercera jornada de liga en la 14ª posición con 22 puntos, en puestos de descenso, a cuatro del play-out que marcaba por entonces el San Fernando y a cinco de la permanencia que atesoraba la Balompédica Linense. Debutó precisamente en el Ciudad de La Línea frente a su exequipo con empate a uno. Una semana más tarde, el cuadro azulino se reencontraba con el triunfo diez jornadas después venciendo en Chapín al Villanovense, un rival directo. Tras caer estrepitosamente en Linarejos (4-0), los xerecistas volvían a ganar en Chapín ante otro equipo en descenso, el Recreativo Granada (2-1). Esta victoria sacaba al equipo del descenso directo y lo situaba en puesto de play-out.

En la salida a La Unión, el XDFC compitió pese a caer 2-1 y luego enlazó dos victorias consecutivas, Antoniano (2-0) y Almería B (0-1). Esta última dejaba al equipo fuera de todo peligro. Las cosas se torcieron con el empate frente al San Fernando y las derrotas seguidas contra Minera (3-0) y Don Benito (1-2), aunque los rivales no aprovecharon la oportunidad y el equipo siguió fuera del descenso y del play-out. Finalmente, el triunfo de la pasada jornada en el derbi significaba la salvación.

Con Antonio Fernández al frente, el Xerez DFC ha sumado 17 puntos de 33 posibles a falta todavía de la última jornada. Supone más de la mitad de los puntos en disputa y en una hipotética clasificación desde su llegada al banquillo tendría a su equipo en la séptima plaza a sólo un punto del play-off de ascenso.

Si Fernández Rivadulla no continuase al frente del equipo, en la entidad azulina gusta mucho la opción de Diego Galiano. El técnico jerezano lleva dos temporadas y media en el Atlético Antoniano, lo ascendió a Segunda RFEF como campeón de Tercera y esta temporada lo ha clasificado para el play-off de ascenso.