Un ilusionado Xerez DFC rinde visita a un líder sólido

Duro test para el Xerez DFC. El equipo azulino se mide este domingo (11:30) en el Miguel Expósito a La Unión, líder intratable del Grupo IV de Segunda Federación desde hace ya bastantes jornadas, con el firme propósito de dar la campanada en un campo en el que pocos equipos han conseguido 'rascar' puntos esta temporada para seguir acercándose a la permanencia cuando únicamente restan ocho partidos para el final de la competición.

La victoria del pasado domingo en Chapín frente al Recreativo Granada por 2-1 con dos goles del ariete Abraham, que se ha convertido en el segundo máximo anotador del grupo, supuso para los xerecistas una bocanada de aire fresco, ya que les permitió salir de los puestos de descenso directo y colocarse en play-out con los mismos 30 puntos que la Balona, pero con mejor diferencia de goles. El triunfo sirvió de bálsamo tras el duro revés encajado en Linarejos (4-0) con el Linares y, ahora, con la lección aprendida no quieren cometer los mismos errores. Lo más complicado ya lo han conseguido, dos de dos en casa. La permencia pasa por Chapín, pero también por puntuar a domicilio para no tener que sufrir tanto

El club no ha dado a conocer la lista de convocados para este desplazamiento, pero Antonio Fernández cuenta para este compromiso con al menos dos bajas por lesión, las del central Antonio Oca y la del delantero Ingoma, que ya no jugaron la pasada jornada. En cuanto al once, es probable que no realice cambios respecto al del domingo pasado en Chapín, aunque, dadas las dimensiones del terreno de juego y el tipo de superficie, podría reforzar la medular y prescindir de alguno de sus jugadores de ataque. Lo que está claro es que Salguero y Alberto Durán repetirán en el centro de la defensa y en punta Abraham también conservará el puesto.

El líder, intratable en casa

Mientras, en tierras murcianas, le espera un equipo que, como el propio Fernández Rivadulla ha asegurado es "líder por algo" y que presenta unos números sobresalientes. Los de José Miguel Campos encadenan siete partidos sin perder, en los que han cosechado media docena de triunfos y un empate. La última derrota la encajaron precisamente en Linares el pasado 19 de enero. Además, es el mejor equipo como local, junto al UCAM y el Linares, con 28 puntos. En trece partidos, ha ganado nueve, empatado uno y perdido tres. Otro dato a tener en cuenta es que cuando se pone por delante no pierde, por lo que los xerecistas tendrán que estar atentos y concentrados para no encajar goles.

Los murcianos encaran este compromiso contra los azulinos con dos bajas muy importantes, las del central Quindimil y la del atacante Francis Ferrón, que vieron la quinta amarilla la pasada jornada. El punta fue al autor del gol del triunfo de su equipo en Don Benito y se encuentra en un buen momento tras aclimatarse después de llegar en el mercado de invierno.

José Miguel Campos no se fía del Xerez DFC y asegura que compite muy bien. / La Unión Atlético

Campos, cauto

El entrenador de La Unión, pese a las dos ausencias, confía en conseguir un resultado positivo, aunque advierte del potencial de la escuadra de Antonio Fernández: "Llegamos con mucha ilusión y ganas de refrendar en el campo el partido que hemos preparado ante nuestra afición, que se está dando cuenta de que son momentos especiales, en los que nos estamos jugando muchas cosas importantes. Además, nos enfrentamos a un equipo con unas estadísticas que igual mucha gente no tiene en cuenta. Ha perdido sólo un encuentro más que nosotros, ha empatado mucho y eso quiere decir que compite y que es difícil de doblegar. Estamos tranquilos y confiamos en sacar adelante este partido. Conocemos bien el campo, las dimensiones, el bote del balón y tenemos el respaldo de los nuestros".

En la primera vuelta, su equipo cayó en Chapín por 1-0 y al final el preparador unionista denunció insultos racistas a uno de sus futbolistas, y ahora este compromiso no se lo toman "con ánimo de revancha ni de nada. Ellos ganaron allí y nosotros aquí tenemos nuestras armas, jugamos en nuestro campo, con nuestra afición y nos sentimos fuertes en casa. Estamos muy contentos con la actitud y el nivel competitivo del equipo. Si hacemos las cosas como las venimos haciendo, podemos sacar adelante el partido y dar un nuevo paso de cara a un objetivo que era impensable al principio de temporada y ya no sólo es jugar el play-off".