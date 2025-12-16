Imágenes de la visita del Xerez DFC al Hospital de Jerez y al San Juan Grande

Dirigentes, técnicos, jugadores del Xerez DFC e integrantes de la Fundación Xerecismo en Libertad han protagonizado este martes uno de los actos solidarios más emotivos de estas fechas navideñas. Tras recoger en el Corte Inglés regalos y juguetes han acudido al Hospital de Jerez y al San Juan Grande para realizar su tradicional visita y compartir momentos especiales con los pequeños y mayores ingresados en los dos centros.
