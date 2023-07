El jugador que no sigue en el Xerez DFC y que ha puesto a todos los aficionados de acuerdo

Si hay un jugador que la temporada pasada dio el do de pecho en el Xerez Deportivo FC, ese fue sin duda alguna Ricky Castro. Pérez Herrera lo amoldó en el lateral izquierdo, una posición absolutamente nueva para el chipionero, que dio un rendimiento importante. Para muchos, fue el mejor jugador del equipo en la 22/23.

El extremo diestro se asentó con el paso de las jornadas en el lateral izquierdo, aunque jugó en más posiciones durante la temporada y en todas rindió a un alto nivel. Promocionado desde el filial al primer equipo la pasada campaña, Ricky fue titular en 24 partidos, tuvo participación en otros 7 y acumuló 2.237 minutos y 3 goles. Números muy buenos en lo personal que evidentemente no han pasado desapercibidos para clubes de la categoría. El chipionero podría recalar en el Antoniano.

El futbolista, que tenía una oferta de renovación encima de la mesa, se ha querido despedir de la que ha sido su afición hasta hace unas semanas y ha pedido comprensión a la que ha sido su hinchada. "Hola de nuevo, xerecistas. Comunicaros que no seguiré la temporada que viene con vosotros. Es duro separar los caminos, pero como espero que entendáis, soy joven y se me ha presentado la oportunidad de seguir en Segunda Federación y he creído oportuno seguir en ella", ha señalado el jugador.

"Sólo me queda agradecer, primero a la directiva por haber confiado en mí, por darme esta oportunidad que tanto me ha servido a nivel personal y deportivo. Por otro lado, muchas gracias a la afición, que siempre me apoyó, tanto en las redes como en persona. Sin ustedes no hubiera sido lo mismo, sois la esencia de este club", comenta en un comunicado, donde añade: "He dado el cien por cien por este camiseta y, por supuesto, siempre llevaré al Xerez a donde vaya, sé que seréis un equipo de superior categoría. Muchas gracias, espero volver a veros, aquí tendréis siempre a un xerecista más".

Las reacciones no se han hecho esperar y son muchos los aficionados los que han respondido al jugador en su perfil de twitter. "Te mereces lo mejor, Ricky"; "Absolutamente nada que reprochar, te mereces seguir en la categoría"; "Gracias por ser de los pocos que diste todo este año"; "Después de tu compromiso todos estos años siempre serás bienvenido"; De los pocos que se partió la cara el año pasado", son algunos de los mensajes que han contestado al jugador, lo que demuestra que fue de los poquitos que se salvaron en una temporada que acabó con el descenso a Tercera RFEF.