Lucha de goleadores: Harper & Abraham

Balompédica Linense y Xerez DFC protagonizan este domingo (17:00) en el Ciudad de La Línea un duelo vital por la permanencia. Los locales (28 puntos) quieren la victoria para alejarse del play-out y los visitantes (23 puntos y en descenso) la necesitan para no hundirse más en la tabla. El partido se presenta apasionante y hay dos jugadores que pueden acaparar el foco de atención si los entrenadores -en el cuadro azulino no es seguro que Fernández Rivadulla pueda sentarse en el banquillo- se decatan por ellos en ataque, Jack Harper en los locales y Abraham en los xerecistas. Dos 'killer' que marcan diferencias en sus respectivos equipos, pero distintamente valorados.

El escocés ha marcado cinco goles en las seis últimas jornadas, de las que únicamente pudo estar presente en cinco. Es, junto a Joan Gázquez (Almería B) el segundo mejor anotador del grupo IV de la Segunda Federación. Ha dado una asistencia y ha puesto la firma a nueve tantos, lo que supone el 42,8% de los que ha hecho su equipo (21) desde que comenzó la competición. Y no sólo está discutido por un sector de la afición, sino que su entrenador no parece tener plena confianza en él y le aparta con relativa frecuencia del once inicial.

Por su parte, Abraham ha conseguido siete goles, el 38'88% de los que ha anotado el cuadro xerecista (18) es muy valorado por la grada azulina, contaba con la confianza total de David Sánchez hasta el domingo que fue cesado y él se siente totalmente identificado con el club, tanto que justo el día antes de que cerrara el mercado de invierno rechazó dos ofertas, una del Atlético Sanluqueño y otra del Lleida, clubes que quisieron pagar su cláusula de rescisión. El club fichó sobre la campana a Ingoma, pero el joven delantero tiene mucho camino que recorrer aún.

Desde la llegada de Javi Moreno al banquillo para suplir a Rivera, precisamente tras empatar a dos en Chapín en la primera vuelta, la situación de Jack Harper se ha convertido en continuo motivo de debate. Respaldado por las dudas que siembra en un sector de la afición, el técnico valenciano dejó pronto muestras de que no era totalmente de su agrado. Pretendía que aportara algo más, dijo en alguna rueda de prensa, y no dudó en alguna ocasión incluso en organizar un once con un falso nueve antes que otorgarle la condición de titular.

Jack Harper celebra su gol al Villanovense y Fran Carbià y Moha Hamdoune se disponen a felicitarle. / Erasmo Fenoy

El club le buscó un relevo natural (del que carecía el plantel) en el mercado de invierno: Dani Villa. Un jugador elegido por el entrenador, que llegaba del ahora líder La Unión Atlético, que no se había estrenado como goleador. El recién llegado tuvo el infortunio de sufrir una lesión duradera en la clavícula en su primer encuentro como titular en el Iberoamericano de San Fernando. Harper le sustituyó y cuando apenas llevaba unos minutos en el césped anotó un auténtico golazo.

De manera sorpresiva para muchos, a pesar de esa aportación, una semana más tarde, en casa ante la Deportiva Minera, Javi Moreno dibujó un once sin nueve, dejando a Fran Carbià como referente ofensivo. Tuvo que desandar sus pasos en el descanso, aunque para entonces ya era demasiado tarde para enjugar la diferencia alcanzada por los murcianos, que no para que 'el escocés de Fuengirola', que aprovechó para volver a marcar.

En la vigésimo segunda jornada, la del pasado fin de semana, la actuación de Jack Harper, con sus dos goles, fue determinante para que la Balona lograse un triunfo de un valor incalculable en Don Benito. Dos tantos que le colocan como segundo mejor artillero del grupo con nueve tantos. Los mismos que Joan Gázquez (Almería B) y a tres del pichichi Fran Castillo.

Abraham no tuvo que sufrir tanto para meterse en el bolsillo a la afición y a su exentrenador. Desde el primer momento dejó claro que el 9 tenía dueño. La grada sabe valorar su trabajo y durante los últimos días del mercado invernal temió por su salida, ya que era uno de sus referentes y de los futbolistas que más y mejor estaban rindiendo. Sus dianas están repartidas. Se estrenó en la cuarta jornada ante el Orihuela en Chapín (2-2), repitió contra la Balona también en casa (2-2), firmó un doblete en la Ciudad Deportiva contra el Recreativo Granada (4-2), marcó frente al Antoniano en Lebrija (2-1), ante La Minera (2-1) en el Pedro Garrido y en El Pozuelo frente al Juventud Torremolinos.

Los dos delanteros se verán las caras el domingo en La Línea, ¿marcarán?