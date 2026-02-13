Macron será la sexta firma deportiva del Xerez DFC

Después de dos temporadas con la marca danesa Hummel, el Xerez DFC anunció en la jornada del pasado miércoles el acuerdo con Macron para las dos próximas temporadas con tres opcionales más, según reconocía la nota de prensa.

La marca italiana, con sede en Bolonia, ha dado un salto significativo en los últimos años dentro del fútbol europeo, instalándose en ligas importantes como la inglesa, la portuguesa, la italiana, la española o la alemana, aunque en este caso, en equipos de segunda división como Hannover 93 o Karlsruher.

Además, el club ha acordado mantener su política de diseño exclusivo, una opción que le ha permitido, en las últimas campañas, crear las equipaciones del primer equipo según criterios concretos, y no ajustándose al clásico y estricto catálogo que ofrecen otras marcas para determinados clubes.

Con Macron, el Xerez DFC ha utilizado ya seis marcas desde que echó a andar en la temporada 2013/14. El club inició su andadura con dos empresas poco conocidas como Brokal, con la que estuvo las dos primeras temporadas, 2023/14 y 2014/15; y Kipsta, la marca deportiva de Decathlon, con la que estuvo otras dos campañas, 2015/16 y 2016/17.

En la temporada 2017/18, el club, que militaba entonces en División de Honor, llega a un acuerdo con Errea, otra firma italiana. Con la marca de Parma el conjunto jerezano estuvo tres temporadas, concretamente hasta la 19/20, las dos últimas en Tercera División.

En la 20/21 será la marca británica Umbro quien vestirá al cuadro azulino. Será un año especial, pues con la conocida firma anglosajona se dará el ansiado salto a Segunda RFEF.

Algunas de las camisetas que ha vestido el club en las últimas campañas.

Umbro seguirá vistiendo al Xerez DFC hasta la temporada 23/24, destacando ya los diseños especiales para la entidad, algunos de ellos especialmente llamativos.

La marca inglesa ha sido, sin duda, la que más recursos ofreció a la entidad, pues durante sus tres años de contrato, sacó diversas equipaciones conmemorativas y especiales. En concreto, destacó en la 22/23 la camiseta dedicada a Lola Flores, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, que tuvo repercusión a nivel nacional.

Con ellos, también se sacó una edición especial que conmemoraba el décimo aniversario de su fundación, una camiseta con aire vintage y que homenajeaba al Jerez Football Club de 1911.

Un año después, en la 24/25, el club firma un contrato por dos temporadas con Hummel, que actualmente viste al equipo. El acuerdo con la firma nórdica suponía, según se anunció el día de la presentación, “el mejor acuerdo alcanzado en los 10 años de vida del club con una firma deportiva”.

Hummel también ha colaborado especialmente en los diseños exclusivos de las camisetas oficiales, un hecho que ha sido muy aplaudido por los aficionados. En concreto, esta temporada el club dedicó su primera equipación a su afición, introduciéndole las imágenes más icónicas de la afición en estas 12 de temporadas de historia del club.