El mal tiempo obliga a la plantilla del Xerez DFC a entrenar por la tarde

La climatología adversa y la alerta naranja hizo que la plantilla del Xerez DFC ha tenido que cambiar sus plantes iniciales de entrenamientos. Los azulinos, que tenían previsto ejercitarse por la mañana en el anexo de Chapín, tuvieron que posponer la sesión a la jornada vespertina ante las inclemencias del tiempo.

La plantilla, que no ha tenido esta semana ningún día de descanso tras la derrota sufrida ante el Atlético Malagueño, realizó trabajo de fuerza en el gimnasio por la tarde, para posteriormente trasladarse hasta las instalaciones del Jerez Fun Center donde completaron esta tercera sesión de la semana.

De cara al encuentro del domingo a las seis ante el Real Jaén, Diego Caro recupera tras su sanción al defensa Carlos Daniel, que no pudo jugar contra el filial malaguista por acumulación de amonestaciones.

En principio, el equipo tiene previsto volver a entrenar este jueves por la tarde, aunque está a la espera de conocer el lugar exacto, teniendo en cuenta la climatología.

En cuanto a su rival, el equipo de Manolo Herrero llegará a Chapín tras una importante renovación en su plantilla, toda vez que junto a Melilla y Yeclano ha sido el equipo que más se ha reforzado en este mercado invernal con seis futbolistas.

Los jiennenses acumulan seis jornadas consecutivas sin perder (dos victorias y tres empates), pues la última derrota en Liga data del 14 de diciembre en casa frente al UCAM (0-3). Aún así se encuentran a sólo cuatro puntos del descenso directo y a uno del play-out.