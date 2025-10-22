La mala dinámica del Xerez DFC frente a un CD Extremadura de más a menos

El Xerez DFC tiene una final este sábado a las 18:00 horas en el Francisco de la Hera de Almendralejo. Los azulinos han arrancado muy mal la temporada, sólo han ganado un partido tras las primeras siete jornadas y ocupan puestos de descenso a Tercera RFEF. Antonio Fernández Rivadulla empieza a estar cuestionado entre la afición xerecista y el duelo sabatino ante el CD Extremadura se presenta trascendental para el técnico que la pasada temporada obró el milagro de la permanencia cuando llegó a mediados de febrero y con el equipo hundido a cinco puntos de la salvación.

Sin duda, el entrenador gallego atraviesa por el momento más delicado desde su llegada a la entidad jerezana. El curso pasado firmó cinco victorias, otras tantas derrotas y dos empates en las doce jornadas que estuvo al frente o, lo que es lo mismo, sumando 17 puntos de 36 posibles, uno menos de la mitad. A priori, se dio un paso adelante en la confección de la plantilla de la 25/26 para no pasar los apuros de la anterior, pero de momento las cosas no están saliendo: 6 puntos de 21 posibles y un único triunfo frente al Yeclano Deportivo.

Para hacerlo más difícil todavía, el Xerez DFC visita este sábado el feudo del segundo clasificado -ya se ha enfrentado a cinco de los seis primeros-, un CD Extremadura que pese a su condición de recién ascendido está protagonizando un gran inicio de temporada. La directiva pacense se ha empeñado en reverdecer las grandes tardes del antiguo CF Extremadura. De momento, fundado en 2022 marcha a ascenso por temporada y en tres se ha colado en la cuarta categoría del fútbol español.

De la mano de Francisco Javier Diosdado 'Cisqui', el CD Extremadura logró el ascenso a Segunda RFEF como campeón de Tercera la pasada campaña y el próximo martes debutará en Copa del Rey contra la UD Las Palmas, motivo por el que se ha adelantado al sábado el choque contra el Xerez DFC.

Al son de Juanmi Callejón

La máxima estrella del conjunto extremeño es Juanmi Callejón, hermano del exmadridista José Callejón y con pasado en la cantera merengue, además de Albacete, Córdoba, Hércules, Marbella o el ya extinto CD San Fernando. El motrileño lleva tres goles y es el máximo anotador de su equipo, tantos que han supuesto sumar nueve puntos contra Atlético Malagueño, Real Jaén y Águilas. También milita en el conjunto extremeño un viejo conocido del técnico del Xerez DFC, el portero David Robador, con el que coincidió en su etapa al frente del San Roque de Lepe en la campaña 21/22 jugando un total de 26 encuentros. Además, el preparador físico es José Ortega, con pasado en el Xerez CD en la etapa de Juan Carlos Gómez en el club xerecista.

El CD Extremadura inició la liga como un tiro sumando los 12 primeros puntos, pero desde entonces se ha estancado. Empató en casa contra el UCAM Murcia y en el último doble desplazamiento sólo sumó un punto en Lorca, sufriendo su primera derrota hace unos días en el Municipal de Lebrija ante el Atlético Antoniano en un partido que se perdió Juanmi Callejón por el fallecimiento de su hermana, ocurrido un par de días después.