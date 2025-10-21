Las claves del mal momento del Xerez DFC

El Xerez DFC está completando el peor inicio de temporada en los cuatro cursos que ha militado en Segunda RFEF. Los azulinos sólo han conseguido una victoria esta campaña, en la quinta jornada frente al Yeclano Deportivo, suman tres empates y otras tantas derrotas para un total de seis puntos en el casillero. El equipo de Antonio Fernández Rivadulla ocupa la decimosexta posición sólo por delante de los dos filiales, Almería B y Atlético Malagueño. En puestos de descenso, el play-out que ocupa el Atlético Antoniano está a dos unidades y la permanencia, que marca el Linares Deportivo, a una más.

En efecto, el comienzo de liga es el peor del Xerez DFC en sus cuatro campañas en Segunda RFEF. En la primera de ellas, el equipo que por entonces entrenaba José Pérez Herrera marchaba sexto con 11 puntos gracias a sus tres victorias, dos empates y dos derrotas; 8 goles a favor y 10 en contra. En la siguiente, la que acabaría con el descenso a Tercera, los xerecistas ocupaban puesto de descenso (15º) con 7 puntos, uno más que en la actualidad y también habían ganado un único partido, empatado cuatro y perdido dos, con 5-8 en goles a favor y en contra. Y la pasada liga, los de David Sánchez tenían 9 unidades, una única victoria, seis empates y sin derrotas, con un saldo de +2 en goles: 8 a favor y 6 encajados.

¿Qué le está pasando al equipo azulino en este inicio de temporada, con el mayor presupuesto en plantilla de su historia y, en teoría, un grupo de jugadores que iba a dar un salto de calidad para no pasar los apuros del curso anterior? Varios son los factores que explican el mal momento del equipo. Empezando por la fragilidad defensiva. El Xerez DFC ha recibido 11 tantos en las siete primeras jornadas y ha encajado en todos los compromisos que ha disputado. "Necesitamos una portería a cero como el comer", confesaba Antonio Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Águilas.

Otro lunar en lo que se lleva disputado de temporada se encuentra en el hecho de que el equipo no sabe defender un resultado a favor. David Morante confesaba tras el choque con el Águilas que al equipo le está pesando esta circunstancia y que está minando la confianza. Se ha puesto por delante en el marcador en cinco de las siete jornadas disputadas y sólo en una de ellas salió victorioso, hace tres semanas frente al Yeclano Deportivo. Los azulinos se colocaron 1-0 frente a la Deportiva Minera en la primera jornada, pero terminó cayendo 1-3; también se adelantó en Totana contra La Unión, que empató en la segunda parte; en el Nuevo La Victoria Carlos Daniel colocaba el 0-1, pero los locales terminaban remontando (2-1); y este pasado fin de semana Beny hacía el 1-0 frente al Águilas, que igualaba en la segunda mitad con el tanto de Chris Martínez.

Y, por último, hay que tener también en cuenta que los xerecistas se han enfrentado hasta ahora con cinco de los seis primeros clasificados -Minera, Jaén, La Unión, Águilas y UCAM- y este sábado se mide al Extremadura, segundo de la tabla, en el Francisco de la Hera antes de afrontar dos partidos con rivales directos en Chapín: Antoniano y Almería B.