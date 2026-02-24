Manolo Herrero: "Si ganamos podemos soñar, pero el Xerez DFC es un equipo muy difícil en su campo"

El técnico del Real Jaén, Manolo Herrero, le da muchísima importancia al partido frente al Xerez DFC, que para él puede suponer "un punto de inflexión" para encarar las diez jornadas restantes: "Si somos capaces de ganar, nos distanciamos un poquito más de la zona de abajo y nos permite estar mucho más cerca de la zona de play-off, algo que era impensable hace no mucho tiempo. Pero si no ganamos, seguimos teniendo problemas y tendremos que seguir peleando para salir de la parte complicada de la clasificación”.

El Real Jaén es octavo a cuatro puntos del play-off y suma ocho jornadas sin perder. Por este motivo, su entrenador opina que "si se gana, hay licencia para soñar". Y, en cambio, una derrota podría significar que entrase "un poquito de nerviosismo", por lo que no dudó en comentar que "ahora mismo miro más la parte de abajo".

En cuanto al rival, señaló que "el Xerez en casa es un equipo que compite muy bien, tiene buenos jugadores y le gusta llevar la iniciativa. Tendremos que hacer un partido muy seguro a nivel defensivo. En Melilla, defensivamente estuvimos bien, pero con balón nos costó bastante y tenemos que mejorar si queremos ganar”. Aunque "mantener la portería a cero te ayuda muchísimo, y más cuando somos un equipo que no tiene una gran capacidad goleadora”.

Dos victorias consecutivas repitiendo once. ¿Jugarán los mismos que en Melilla? Complicado porla gestión de esfuerzos: "Tengo que darle una vuelta, ver cómo están físicamente y decidir. Todo el mundo está muy enchufado, con muchas ganas de jugar”. Incluyendo a los fichajes de invierno, de rendimiento inmediato: "Nos han dado un plus y han aumentado la competitividad. Eso beneficia al equipo”.