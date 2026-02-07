Manolo Herrero, técnico del Real Jaén: "El Xerez DFC es un rival directo"

"El Xerez DFC es un equipo que se ha reforzado muchísimo también en este mercado de invierno. Tienen el objetivo de salir de la parte baja igual que nosotros. Va a ser un partido complicado. Somos rivales directos en este momento de la competición donde la trascendencia de los puntos si cabe es mucho más importante. Todos nos jugamos muchísimo y ganar un punto o un partido en esta competición va a ser dificilísimo para todos". Son las palabras de Manolo Herrero, técnico del Real Jaén, que es consciente de lo que se juega su equipo -cuatro puntos más que los azulinos- en Chapín este domingo.

En la previa, Manolo Herrero ha explicado que desde su punto de vista, "lo más justo sería suspender la jornada", argumentando que "no es bueno para el aficionado, ni para los equipos hacer desplazamientos a sitios donde está cayendo muchísima agua. Al final hay equipos que no han podido entrenar ningún día, por lo que lo ideal sería suspenderlo". Comentario que hacía antes de conocer que la RFEF sólo suspendió el Águilas-Recreativo.

El técnico jiennense tiene las bajas de Agus Alonso por sanción y Pedro Fernández por lesión y cuenta ya con Pelayo Suárez y Adri Paz y ahondando en el Xerez DFC, señalaba que tiene "una apuesta por el fútbol asociativo, con jugadores dinámicos arriba y que tienen cierta facilidad para hacer gol. Tenemos que intentar hacer un partido serio, bien organizados. A nivel defensivo defender bien y después con balón, seguir mejorando con jugadores como Ñito González y Adri Paz".