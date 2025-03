Mario de Luis, exportero del Xerez DFC, convocado con la selección española sub-21

Mario de Luis, portero del Real Madrid Castilla que jugó cedido en el Xerez DFC en la temporada 21/22, está de enhorabuena. El joven guardameta, que militó en el club azulino media campaña y se ganó el cariño y el respeto de todos por sus excelentes actuaciones, ha sido convocado con la selección española sub-21.

El joven cancerbero, que llegó a Jerez con 19 años para ponerse a las órdenes de Pérez Herrera en Segunda Federación tras su paso por el Avilés, disputó trece partidos en la segunda mitad de la competición. Debutó ante el Mérida en Chapín con empate a uno y desde esa tarde ya la portería fue suya. El club intentó su continuidad de cara a la campaña 22/23, pero el Real Madrid ya no le dejó salir porque su sitio estaba en el filial. Su camino hacia el éxito no ha sido fácil, ya que las lesiones no le han respetado e incluso en mayo de 2023 tuvo que pasar por quirófano tras romperse el peroné, intervención que le impidió jugar el play-off de ascenso a Segunda A, y a finales del pasado año falleció su padre, al que estaba muy unido por su gran apoyo siempre. El madridista reapareció en el Nuevo Mirador de Algeciras, tenía que ser cerquita de Jerez, el pasado 31 de enero, 258 días después de su último partido antes de la lesión, su equipo ganó 1-4 y él pudo dedicarle el triunfo a su padre.

Santi Denia ha ofrecido este viernes la última lista, integrada por 24 jugadores, de la sub-21 antes de la definitiva para el próximo Europeo que se disputará en Eslovaquia del 11 al 28 en junio de cara a los amistosos ante la República Checa y Alemania, fijados para el viernes 21 a las 19:30 horas en Lorca el primero y el martes 25 en Darmstadt a las 20:30 horas el segundo contra los germanos.

La lista, marcada por las ausencias de Asencio, Samu y Cubarsí, con la absoluta, cuenta con siete novedades y una de ellas es Mario. El Xerez DFC ha felicitado al portero a través de sus redes sociales y ha escrito: "Enhorabuena por tu convocatoria con la Sub-21. Orgullosos de todos los éxitos que estás consiguiendo y los que quedan por venir".

Los 24 futbolistas convocados por Santi Denia quedarán concentrados este lunes 17 a partir de las 12 horas y ese mismo día se ejercitarán, a las 18:30, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El miércoles viajarán a Lorca para preparar el duelo que se disputará en el estadio Francisco Artés Carrasco ante la República Checa (viernes 21) y ya el lunes 24 la expedición pondrá rumbo a Alemania para el pulso del día 25.

La convocatoria