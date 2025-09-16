Pésimas noticias para Mauro: el central del Xerez DFC tiene roto el ligamento cruzado anterior

Pésimas noticias para Mauro Lucero y para el Xerez DFC. El central, que se lesionó en los primeros minutos del partido que su equipo disputó en el Juan Cayuela de Totana ante el Unión Malacitano y tuvo que abandonar el terreno de juego y dejar su puesto al joven nigeriano Udom, sufre finalmente una rotura del ligamento cruzado anterior y rotura del cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha, por lo que se va a perder prácticamente toda la temporada.

Mauro tenía previsto realizarse este miércoles una resonancia, pero le han adelantado la visita y se han comunicado los peores pronósticos. El club, a través de un comunicado, ha confirmado la gravedad de la lesión: "El futbolista de la primera plantilla Mauro Lucero se ha sometido a pruebas médicas tras la lesión en su rodilla derecha que sufrió el pasado domingo en el Estadio Juan Cayuela en el partido ante el FC Unión Atlético. Los resultados realizados en HLA Clínica Serman han confirmado una lesión de larga duración al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y rotura del cuerno posterior del menisco interno. Desde el club queremos enviar al jugador todo nuestro ánimo y apoyo y desearle una pronta recuperación. Mucha fuerza, Mauro".

El Xerez DFC no está teniendo suerte en este inicio de la pretemporada 25/26 con los centrales y a Antonio Bello, director deportivo azulino, le va a tener que volver a cambiar la hoja de ruta sobre la marcha. Una vez confirmado el plazo que tendrá que estar fuera de verde, el club tendrá luz verde para ocupar su plaza. El recambio tendrá que ser un futbolista libre y obtener el visto bueno de la RFEF.

Al inicio del verano, Antonio Oca fue renovado y comenzó la pretemporada, pero en los primeros días pidió su salida por motivos laborales. Luego, en el último día del mercado de verano, Antonio Salguero puso rumbo al Girona y el club firmó días más tarde a Ekerette Udom, un sub-23 nigeriano que estaba libre tras rescindir su contrato con el Villarreal. Ahora, el Xerez DFC pierde al que se había convertido en uno los baluartes de Antonio Fernández. El alicantino había realizado una gran pretemporada y era el 'jefe' de la defensa por su rendimiento. Tanto el técnico como sus compañeros le echarán ahora mucho de menos tanto dentro como fuera del verde.