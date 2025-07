Mauro Lucero y Juanjo Mateo, las primeras caras presentadas en el Xerez DFC

El Xerez DFC, que este martes arrancó la pretemporada a las órdenes de Antonio Fernández Rivadulla, ha comenzado con la serie de presentaciones de los once fichajes que ha realizado hasta el momento para reforzar la plantilla azulina de cara a la temporada 25/26. Los primeros en 'romper' el hielo han sido los defensas Mauro Lucero y Juanjo Mateo, ambos procedentes del Linares Deportivo.

Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, comenzó su intervención comentando que "las negociaciones, tanto con uno como con otro, han sido fáciles. Tengo que agradecerles a ambos la predisposición de venir y para nosotros son dos incorporaciones importantes. Mauro es central zurdo, que es una posición muy específica y un futbolista con buena salida de balón y con buen juego aéreo. Creo que llega en el mejor momento de su carrera. Y Juanjo es un lateral derecho con experiencia en Primera RFEF, al que tuve que sufrir cuando yo era jugador. Es un futbolista que yo nos va a dar mucha competencia, que nos va a dar experiencia y son dos futbolistas que vienen a dar ese saltito de categoría que queremos".

Juanjo Mateo

El primero en tomar la palabra fue Juanjo Mateo, que agradecía al club y al director deportivo "la confianza depositada en mí. Como ha dicho Bello, las negociaciones fueron muy fáciles y desde el momento que se pusieron en contacto conmigo no tuve ninguna duda de aceptar el reto y aquí estamos para afrontar una temporada bonita e ilusionante. Conozco el club porque tengo compañeros que han estado aquí y me hablaron y cuando surgió la oportunidad no me lo pensé dos veces. Firmé muy pronto porque tenía las ideas muy claras".

Consiera Chapín un campo "espectacular" y se define como "un jugador de equipo que da todo lo que tiene en cada partido, aporta mi granito de arena y soy un lateral de gran recorrido que intenta aportar siempre un ataque pero sin olvidar la faceta defensiva" Llega para pelearle el puesto a Marcelo, indiscutible temporada tras temporada. Comenta que "la relación es buena, como con todos los integrantes del equipo. Si queremos hacer un equipo competitivo la competencia tiene que ser sana y el nivel tanto de él como mío como de cualquier otro compañero hará que suba el nivel del equipo y yo creo que eso es bueno para todo".

Juanjo Mateo. / xerezdfc.com

Sobre el míster, señala que "ahora mismo son entrenamientos más generales, tampoco se ha parado de manera específica en cada jugador pero sabemos cuál es su idea de juego, lo que quiere proponer y creo que vamos a hacer bien las cosas para afrontar este año. Y asegura que el Grupo 4 "ha subido de nivel pero después somos 18 equipos y seguramente haya algún equipo revelación como el año pasado fue el Antoniano, un equipo que nadie se esperaba que estuviera ahí arriba. Los 18 equipos que conforman la categoría van a ser muy complicados y tendremos que dar nuestro máximo nivel para conseguir los objetivos.

Mauro Lucero

El central izquierdo, al igual que su compañero, agradecía "al club y a los dos Antonios, tanto al míster como a Bello, la oportunidad de venir aquí, fue todo muy rápido, la verdad. Las conversaciones fueron cortitas, estaba claro que queríamos venir, además yo tuve la suerte de que cuando me llegó a mí la oferta de Juanjo ya lo tenía prácticamente hecho y pude hablar con él, conozco a Sergio García también de otros años en el Antequera, todo el mundo me ha hablado muy bien del club y fue una decisión sencilla la de venir, así que contento y vamos a por todas".

Manifestó que es un central al que le gusta "salir con el balón, creo que soy contundente, fuerte en el juego aéreo y que puedo aportar mi granito de arena también en esa faceta ofensiva en el balón parado, que es tan importante en esta categoría". Apuntó que llegar al Xerez DFC es "un reto muy grande, un club con una masa social detrás muy grande, y estoy con muchas ganas de disfrutarlo, de vivir este año a lo grande, de que la gente esté con nosotros y de generar un vínculo tanto dentro del vestuario como con la gente de fuera para que seamos un equipo potente".

Con apenas unos días en la ciudad y en el vestuario, señalaba que la adaptación está siendo "muy sencilla, la verdad que la gente que ha continuado lo ha puesto todo súper fácil a la hora del día a día, de darnos facilidades, de comentarnos cómo son las cosas aquí tanto dentro del club como fuera en la ciudad, son gente han hecho un grupo humano fantástico y creo que eso va a ser importantísimo durante el año. La adaptación está siendo rápida, tenemos un grupo que ya desde dentro se ve sano y se ve alegre y feliz".

Mauro Lucero. / xerezdfc.com

Y con respecto al Grupo 4 comentaba que "de los cinco grupos de Segunda RFEF el que menos filiales tiene, entonces creo que va a ser un grupo súper competitivo, normalmente suele ser de los grupos más competitivos en los que están las cosas más igualadas, el año pasado ya se vio, muy poca diferencia entre los de arriba y los de abajo, obviamente nadie va a querer estar abajo, todo el mundo va a querer estar arriba, pero hay que ir partido a partido, poco a poco, porque las cosas en cuanto levantemos dos dedos del suelo, va a venir alguien seguro y te va a volver a bajar y te va a poner en tierra. Entonces, tranquilidad, calma, haciendo las cosas bien, despacio y ahí seguro que creceremos y podremos disfrutar".

Y aunque el objetivo es la permanencia, "todos queremos aspirar a lo más grande, pero partiendo de la base de conseguir los 42 puntos, hacer las cosas bien semana a semana, ir cogiendo buenas sensaciones durante toda la pretemporada que para eso está, para coger ritmo, para coger buenas sensaciones, para coger conceptos y de ahí a pensar simplemente en la Minera, que es el primer partido y arrancar lo mejor posible".