Antonio Bello: "El objetivo está muy claro, la permanencia dando un paso adelante"

Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, ha repasado la actualidad del equipo, que este martes ha iniciado la pretemporada en el Anexo de Chapín Pepe Ravelo después de una primera toma de contacto con trabajo en el gimnasio durante la jornada anterior. Bello apunta que el objetivo "alcanzar cuanto antes los 42 puntos que te dan la permanencia", asegura estar "muy contento" con la confección de la plantilla y señala que falta por llegar un portero sub-23. En principio, no busca lateral izquierdo y confía en el canterano Yonier para pelearle el puesto a Beny, aunque sin descartar alguna otra llegada si entra en los parámetros del club. Lo primordial para el director deportivo en este incio de pretemporada, más allá de lo táctico es que en un grupo con tantas novedades "se haga una piña" dentro del vestuario porque "así será más fácil lograr los objetivos".

Pregunta.Antonio, por fin, por fin comienza la pretemporada, supongo que un tiempo ilusionante

Respuesta.Empezamos una temporada muy ilusionante, estamos muy contentos con la plantilla, como se nos está quedando y con muchísimas ganas de que empezara la pretemporada, de ver a los futbolistas en el campo, que al final es lo que nos gusta y que se vayan conociendo y que vaya rodando la pelota.

P.Ahora lo que hay que hacer es la piña, el grupo, ¿no?

R.Eso es, más que coger el concepto táctico y tal, lo primordial es que se conozcan ellos, que hagan piña en vestuario, así se lo hemos hecho saber, que para nosotros es imprescindible eso, es importantísimo y que cuanto antes hagan piña y hagan grupo, más fácil será conseguir los objetivos. El mensaje fue muy breve, simplemente explicarles al club al que vienen, un club de fútbol popular y de sus socios porque los socios aquí son el motor de nuestro club.

P.Once fichajes y siete renovaciones. ¿Qué tiene que llegar aún? ¿Os marcáis un límite de fichas?

R.No, nos hemos planteado el número de fichas que vayamos a cubrir. Nos falta un portero sub-23 y a partir de ahí veremos si es necesario cubrir algún algún puesto más con algún sub-23 o nos vamos a quedar así porque queremos que la cantera dé un paso adelante, que los chavales que estuvieron en dinámica de primer equipo el año pasado del primer equipo estén este año también y que den un paso adelante.

P.¿No buscáis lateral izquierdo? ¿Sólo está Beny?

R.En principio no porque Johnny estuvo el año pasado jugando de lateral izquierdo en el Xerez B y estuvo todo el año entrenando con nosotros. Tenemos a Beni y en principio creo que ese puesto no lo vamos a tocar a no ser que nos llegue algo que nos interese. De la cantera hay varios entrenando del B, varios juveniles que los conocemos, que queremos verlos, que yo creo que dándole una vueltecita de tuerca nos pueden servir mucho. Lo hablé con el míster, preferimos una plantilla corta para que la cantera tenga su sitio y que los chavales vayan entrenando con el primer equipo, que vean que el objetivo de llegar al primer equipo está cerca y que les sirva también de motivación.

P.¿A tu juicio es mejor plantilla que la temporada pasada, más compensada?

R.Eso lo veremos en mayo cuando acabe la Liga, ya veremos si es mejor o es peor. Yo la verdad es que estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho, con el trabajo que hemos con el míster y con César, porque todo lo hemos hecho en conjunto y yo creo que dentro de nuestras posibilidades se nos ha quedado una plantilla bastante compensada para el objetivo que queremos.

P.El míster comentó hace unas semanas cuando renovó que su idea era que la afición no sufriera tanto como la temporada pasada. ¿Cuál es el objetivo?

R.El objetivo es la permanencia, lo tenemos claro. Queremos dar un paso adelante y que no lleguemos a la penúltima jornada sufriendo como sufrimos el año pasado. Pudimos obtenerla antes en los partidos contra Don Benito o San Fernando, pero al final sufrimos mucho y queremos que esta temporada la afición disfrute. Nosotros de por sí somos un club sufridor, pero creo que este año tenemos herramientas para dar un paso adelante, para dar un pasito más y veremos dónde podemos llegar.

P.El grupo es más duro esta temporada.

R.Muchísimo más duro. Nos han metido al Extremadura, Melilla, Recre, Yeclano, Jaén..., va a ser un grupo muy fuerte seguro y a la vez bonito porque vamos a jugar en campos de otra categoría contra rivales muy fuertes. Hay que ser realistas, nuestro objetivo no puede salirse de lograr los 42 puntos cuanto antes y a partir de ahí ya hablaremos de otra cosa.

P.¿Cómo avanza el tema Salguero y el interés del Getafe?

R.Salguero es jugador nuestro y a no ser que un equipo venga abonando la cláusula no va a salir. El representante nos comentó de que podía haber una oferta, pero una oferta que ni por asomo nos la planteamos.

P.El año pasado ocurrió algo similar con Hugo Carrillo y al final se marchó.

R.Sí, y con Salguero también nos pasó lo mismo en enero. Lo había renovado dos semanas antes, aunque no lo habíamos anunciado, y le subimos la cláusula de rescisión, si no, nos lo hubieran quitado. Yo le he hecho saber a su representante que Salguero para nosotros es una pieza fundamental, que es muy importante y que el equipo, llámese Getafe o cualquier otro, que no venga con la cláusula de rescisión no va a salir.

P.¿Y Antonio Bello qué espera de esta temporada?

R. Intentar hacer que la afición disfrute con su equipo, que los jugadores sepan dónde están, que es lo que hablo con ellos por teléfono antes de firmar, que sepan al club que vienen, las exigencias que hay, que son máximas. Yo les voy a intentar dar todas las facilidades posibles para que estén a gusto para después poder exigirles lo máximo y lo máximo es ir partido a partido y sin salirnos del objetivo, que es la permanencia. Somos realistas, pero también voy a ser exigente y tenemos que ir a ganar a cualquier campo.