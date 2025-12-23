Mauro Lucero renueva con el Xerez DFC hasta 2027

Mauro Lucero, central del Xerez DFC, sufrió una grave lesión en la rodilla derecha en el segundo partido de liga. El cuadro azulino visitaba a La Unión en el Juan Cayuela de Totana (1-1), el defensa alicantino caía al suelo en los primeros minutos del choque y supo perfectamente que se había hecho mucho daño: rotura del ligamento cruzado anterior y del cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha. Hace justo 100 días que se truncaron sus ilusiones -llegó el pasado verano procedente del Linares- y justo este martes la entidad ha anunciado que ambas partes han alcanzado un acuerdo para ampliar la relación contractual del jugador hasta 2027.

Mauro demostró durante la pretemporada su potencial y se ganó el cariño y la confianza de todos con su nivel, técnicos, compañeros y aficionados. Desde el primer minuto fue optimista, se ha esforzado por volver a ser el de siempre y ahora se encuentra bastante mejor, pero la rehabilitación es larga y complicada, aunque ya comienza a ver la luz al final del túnel y sus compañeros están contribuyendo dándole alegrías en forma de resultados en los dos últimos meses.

El club, a través de una nota de prensa, detalla que "el futbolista alicantino llegó a la entidad el pasado mercado veraniego, tras un año excelente en el Linares Deportivo y desde su llegada se convirtió en pieza fundamental del equipo, llegando sus compañeros a elegirlo uno de los capitanes del plantel". Y añade: "Mauro continúa su proceso de recuperación de la mano de los servicios médicos del club y con el respaldo total por parte de la entidad, refrendándose el mismo con una ampliación de su contrato que le vinculará al Xerez Deportivo hasta 2027. Desde el club queremos seguir mandándole todos nuestros ánimos y toda nuestra fuerza en este tiempo en el que seguirá recuperándose de su lesión, así como nos alegramos enormemente de que siga formando parte del Xerez, aportando su liderazgo y capacidad de unión del grupo".

Mauro: "Nuca dejé de creer, seguimos soñando, lo mejor está por venir"

El Xerez DFC, además, ha montado un bonito vídeo, en el que Mauro detalla sus vivencias desde el momento de su lesión hasta ahora: "En el fútbol, como en la vida, hay momentos en los que todo se detiene. El miedo se apodera de tu mente y tu cuerpo se estremece frente al ruido de un crujido y silencio de un estadio. Este año me ha tocado pasar por uno de los momentos más duros de mi carrera. Sufrí y luché contra la incertidumbre, pero nunca dejé de creer porque los tiempos difíciles forjan el carácter de los que nunca se rinden y no iba a renunciar a algo que realmente quiero".

El defensa subraya feliz: "Hoy vengo a anunciaros que esto no es solo un comienzo, es una promesa cumplida, un compromiso renovado con este escudo, con mi gente y con este infinito sentimiento. Afición, Mauro y el Xerez DFC siguen caminando juntos, seguimos creyendo, seguimos soñando porque lo mejor está por venir".

Es la primera renovación del club para la próxima temporada y por unas circunstancias especiales, pero no es la única en la que trabaja Antonio Bello, que aspira a atar a futbolistas como a Udom, Ilias o Dieste para garantizar su futuro en la entidad. La primera salida también se ha producido ya, la del joven atacante Pepe Greciano, que no se encontraba cómodo con su situación, ya que apenas tuvo minutos ni con Antonio Fernández ni con Diego Caro.

Su adiós no será el único y la entidad debe negociar la despedida de al menos un par de futbolistas que no están contando y que permitiría dejar fichas libres de mayores de 23 años para poder realizar un par de contrataciones. Un central y un delantero son las prioridades, aunque no se descarta la llegada de alguna que otra pieza sub-23 importante para completar una plantilla que con la llegada de Diego Caro hace ocho jornadas ha cambiado de forma radical su rendimiento. Cuando el cordobés llegó estaba en descenso y en una situación muy complicada y ahora se encuentra fuera de peligro, aunque con los mismos puntos que el Salerm Puente Genil, que ocupa puestos de play-out con 22 puntos también.

Bello ya ha comenzado a peinar el mercado y ha puesto el punto de mira en el veterano ariete Francis Ferrón, que milita en las filas de La Unión, pero no tiene fácil sacarlo de allí por sus elevadas pretensiones económicas y busca un central sub-23 cedido o mayor de 23 de garantías. Y si el tema del punta es complicado, no lo es menos el del defensa, ya que hay bastantes clubes que aspiran a lo mismo. De momento, el club trabaja desde la tranquilidad del buen rendimiento mostrado por la plantilla en las últimas ocho semanas de liga.