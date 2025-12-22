El Xerez DFC vuelve a llamar a la puerta de Francis Ferrón, ariete de La Unión

El nombre del veterano delantero Francis Ferrón, delantero de La Unión que la pasada temporada ya estuvo en la agenda del Xerez DFC, vuelve a sonar con fuerza para convertirse en jugador azulino en este mercado de invierno que se abre el próximo 2 de enero y se cerrará el 2 de febrero de 2026. Antonio Bello, director deportivo xerecista, intentó su contratación la pasada temporada cuando era jugador de la Deportiva Minera, llegó a un acuerdo con él y cuando estaba a punto de estampar su firma en el contrato dio marcha atrás por problemas familiares y se enroló en las del plantel de José Miguel Campos.

Ahora, según desvela el periodista Ángel García (Cazurreando), la entidad azulina vuelve a la carga y está intentando sacarlo de su actual club, que es tercero con 28 puntos, los mismos que el UCAM Murcia. El tema económico es uno de los problemas principales y también que hay otros equipos que han preguntado por su situación. Ferrón, nacido en Algeciras hace 36 años, este curso ha jugado trece partidos entre liga y Copa del Rey, ocho de ellos como titular, acumula 680 minutos y ha anotado dos goles, uno al Melilla (1-0) y otro al Linares (3-1). El pasado curso fue importante tanto para la Minera como para la Unión y logró siete tantos, casi todos importantes para ambos combinados. En las filas de la Minera marcó en el Pedro Garrido en un partido que terminó con victoria de los entonces jugadores de David Sánchez por 2-1.

La delantera es una de las líneas que el Xerez DFC aspira a reforzar, ya que cuenta con Dieste, que está respondiendo a un buen nivel y lleva anotadas seis dianas, y Emaná, al que las lesiones le han impedido jugar hasta el momento y únicamente ha participado en nueve partidos, dos como titular en Estepona y Linares, no ha marcado y acumula poco más de 200 minutos.

Este lunes, el Xerez DFC ha anunciado la primera salida en este mercado de invierno que está a punto de abrirse, el joven atacante sub-23 Pepe Greciano, que llegó en el último día del mercado en verano y no ha entrado en los planes ni de Diego Caro ni antes en los de Antonio Fernández.