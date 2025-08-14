Oier y Beny, dudas para jugar el Sanluqueño-Xerez DFC de este sábado

El Xerez DFC continúa con su puesta a punto de cara al inicio de liga, sigue acumulando horas de trabajo en esta pretemporada para alcanzar un buen tono físico y los técnicos aprovechan al máximo el tiempo para que el grupo, nuevo casi al completo, asimile cuanto ante los conceptos. Hasta el momento, los azulinos en los amistosos disputados -no han perdido y están invictos- han ido a más y han mostrado una buena versión.

Contra el Sevilla Atlético el martes en el Trofeo Pepe Ravelo, un choque que sacó adelante por 2-0, el entrenador de los xerecistas terminó contento con la labor a nivel defensivo, pero pretende mejorar a nivel ofensivo. La finalización de las jugadas es el principal caballo de batalla. Marcar goles le está costando si se tiene en cuenta las oportunidades. La cita en El Palmar este sábado (19:30) contra el Atlético Sanluqueño, escuadra de Primera RFEF, supondrá una nueva piedra de toque.

Los azulinos han trabajado este jueves en el Anexo Pepe Ravelo y el preparador gallego sigue atento las evoluciones de su lateral izquierdo Beny, que una vez finalizada la temporada tuvo que pasar quirófano para operarse de menisco. El jerezano se encuentra en la recta final de su recuperación, pero todavía no ha debutado, por lo que llegará al inicio de liga con cierta desventaja respecto a sus compañeros, que sí que han acumulado ya bastantes minutos.

Por otro lado, el guardameta Oier Arribas, que se lesionó frente al Arcos en el Antonio Gallardo en una salida, jugó en Chiclana en el segundo tiempo y se resintió de sus molestias. A los pocos minutos de entrar, dejó su puesto al joven David Villegas. El portero vasco ha sido sometido a varias pruebas y solo arrastra una sobrecarga. En función de su evolución en los próximos días, los técnicos tomarán la decisión de volver a utilizarle -en el Trofeo Pepe Ravelo no jugó- o de seguir reservándole de cara al inicio de liga, fijado para el 7 de septiembre frente al recién ascendido Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario.