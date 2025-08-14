El Xerez DFC se medirá al Ceuta B tras suspender el partido ante el Torremolinos

Uno por otro. El Xerez DFC, después de suspender este miércoles su partido ante el Juventud Torremolinos en Chapín fijado para el jueves 21 al no haber acuerdo entre los clubes, ya tiene rival. Antonio Bello ha movido ficha rápido, ha contactado con Edu Villegas, ahora director deportivo del Ceuta y antes director deportivo xerecista, y ha cerrado un compromiso para el mismo jueves frente al filial caballa, equipo de Grupo X de Tercera RFEF, que se jugará en el Municipal a las 19:30 para permitir a la escuadra norteafricana regresar esa misma noche a casa.

De este modo, no se altera el plan ni de entrenamientos ni el calendario de amistosos marcado por los técnicos, que ya preparan la cita de este sábado (19:30) en El Palmar contra el Atlético Sanluqueño, su segundo adversario consecutivo de Primera RFEF. Será su sexto compromiso en una pretemporada marcada por las buenas sensaciones y los buenos resultados. Los xerecistas, en cinco partidos, no han perdido y no han encajado goles. Cuatro triunfos (Jerez Industrial, San Roque de Lepe en el triangular Trofeo San Roque, Chiclana y Sevilla Atlético) y un empate a cero frente al Extremadura también en el torneo jugado en tierras onubenses es su bagaje hasta el momento.

El Ceuta B está esta temporada entrenado por el exjugador David Palaco, que ha cambiado el verde por los banquillos, y se estrena al frente de un ilusionante proyecto. El filial caballa ha configurado una plantilla prácticamente nueva, integrada por jugadores jóvenes y de calidad y muchos de ellos han realizado parte de la pretemporada con la primera plantilla a las órdenes de José Juan Romero.

Los caballas han disputado hasta el momento dos amistosos. El primero de ellos fue exigente, ya que se enfrentó en un torneo triangular con la UD Los Barrios, de División de Honor, y al Algeciras CF, de Primera RFEF, y saldó con empate sin goles sus dos compromisos de 45 minutos de duración cada uno. Este miércoles ha jugado el segundo y lo ha ganado. Ha saldado con victoria por 1-3 su cita frente a la UD San Pedro, equipo malagueño, que competirá en el Grupo IX de Tercera, con goles del Armengol, Bote y Abraham, de penalti.