El once del Xerez DFC toma cuerpo

El Xerez DFC iniciará su cuenta atrás para el inicio de la temporada oficial 25/26 este sábado (20:30) en Chapín con un ensayo general ante el Real Madrid C con el Trofeo de la Vendimia en juego. Será su último amistoso antes de comenzar a utilizar el fuego real igualmente en el Municipal frente a la Deportiva Minera el domingo (20:00) 7 de septiembre.

El segundo filial blanco, escuadra también de Segunda RFEF, servirá a Antonio Fernández como último banco de pruebas al frente de un plantel que el sábado pasó con buena nota su último examen fuera de casa ante un equipo de Primera Federación como el Algeciras, al que plantó cara e incluso llegó a superar en la segunda mitad. Los resultados a estas alturas, aunque siempre se dice que no son importantes, sí que tienen su importancia de cara a la autoestima, a los rivales y a la afición. Los técnicos se decantan más por realizar pruebas, ajustar las líneas, corregir los errores en defensa y ataque y dejar claros los objetivos para el curso que está a la vuelta de la esquina.

El conjunto azulino llega al final de su pretemporada con un balance de seis triunfos (Jerez Industrial, San Roque (triangular), Arcos, Chiclana, Sevilla Atlético y Sanluqueño) y tres empates, Extremadura (triangular), Ceuta y Algeciras y en todos esos encuentros, el preparador gallego ha aprovechado al máximo los minutos. Ha probado su esquema y ha puesto en práctica lo que quiere de su equipo.

En todos esos encuentros no ha repetido once -en algunos partidos no pudo hacerlo por culpa de las lesiones- y le ha dado muchas oportunidades a los canteranos, que han respondido a gran nivel y algunos han demostrado que no desentonan y que puede contar con ellos en caso necesario. A partir del sábado, acabarán las pruebas y la pretemporada ha dejado claro que el gallego, como todos los técnicos, ya tiene un bloque de partida en mente, que luego, eso sí, irá cambiando en función del estado de sus futbolistas y en ocasiones del campo y del rival.

Variantes y alternativas

Durante la pretemporada, tanto José Perales como Oier han arrastrado molestias y se han perdido algunos partidos, pero el experimentado guardameta balear parte con ventaja sobre el joven vasco. En la defensa hay competencia y no lo tiene fácil, pero también hay una línea de cuatro que parece asentada. En el lateral derecho Juan Mateo, a priori, será el elegido, con Dorado o Marcelo por la izquierda mientras Beny se pone a punto tras su intervención de menisco. Mauro se ha ganado a pulso la titularidad en el centro por su rendimiento y Morante y Salguero pelearán por el otro puesto, sin descartar que entre en la lucha Carlos Daniel si no ocupa la izquierda.

En la medular, Rafa Parejo se ha ganado también los galones de capitán, es un cheque al portador y va a más. En bastantes encuentros, Fernández le ha utilizado junto al jerezano Curro Rivelott, han rendido y se han entendido bastante bien. Gandoy es otra pieza que debe encajar. Sergio García desde que llegó la pasada temporada al equipo en el mercado de invierno se convirtió en una de las bazas fundamentales del entrenador y su aportación fue decisiva para que el equipo lograra una permanencia que se le complicó durante meses. El extremo también se antoja fijo en la banda izquierda y el gallego ha apostado por él en varios encuentros hasta de lateral. Por la derecha, Fran Viñuela ha dado muestras de su potencial y si llega al inicio de liga enchufado como empezó y como ha estado en los amistosos es el referente por ese flanco. Iglesias es la alternativa.

En la mediapunta el debate está servido. ¿Ilias o Ekiza? Los dos navarros tienen nivel y calidad para ser titulares y los dos han dejado detalles durante la pretemporada, aunque la balanza hasta el momento está a favor del primero, que ha comenzado a demostrar su mejor versión, ha hecho goles y tiene ganas. Su paisano también se ha metido a la afición en el bolsillo con pases y acciones imposibles.

En punta, Christian Dieste también tiene más camino recorrido que un Emaná de un corte diferente y que está entre algodones. Un golpe en la rodilla al principio de la pretemporada le ha lastrado, se han perdido varios amistosos y los técnicos y los fisios le están cuidando al máximo para intentar que llegue lo mejor posible al inicio de la temporada, aunque si está listo para entrar en la convocatoria frente a la Minera irá justo después de un par de semanas sin forzar la máquina.