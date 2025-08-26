La RFEF no reconoce al Malacitano y el Xerez DFC no sabe en qué campo jugará su primer partido fuera

Se suele decir que las cosas de palacio van despacio, pero cuando tienen relación con la RFEF se pueden llegar a eternizar. Falta una semana para el inicio de liga y la Española todavía no se ha pronunciado de forma oficial sobre la situación del CD Unión Malacitano, equipo del Grupo IV de Segunda RFEF que al principio del verano cambió de ubicación con el permiso primero de la Federación Murciana -el club tenía su domicilio en La Unión- y luego con el de la Andaluza, pero que se encontró más tarde con el de la Española.

El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF, Rafael Alonso Martínez, denegó a la entidad el traslado de Murcia a Málaga el pasado 5 de agosto y las alegaciones presentadas por la entidad no han obtenido todavía respuesta. De todos modos, ahora, la Federación ya ha dado a conocer los horarios de la primera jornada de liga y en ellos no aparece el Malacitano, aparece La Unión. De este modo, lo único claro es que el combinado de José Miguel Campos se medirá el 7 de septiembre al Antoniano -que curiosamente en su cartel incluye el escudo original del club y no el nuevo- a las 20:00.

Pero, ¿dónde jugará su primer partido como local en la segunda jornada de liga contra el Xerez DFC? En principio, el partido se tendría que disputar en el Ciudad de Málaga, pero ante el anuncio de la Española todo hace indicar que tendrá que jugarse en Murcia -Totana es la localidad mejor posicionada- porque el recurso del club está paralizado.

Alonso Martínez mantenía en su resolución que La Unión, que lleva en Málaga desde el pasado mes de julio completando su pretemporada, no cumple los requisitos legales necesarios para aprobar su cambio de escenario. Los dirigentes del club solicitaron también a la RFEF en sus alegaciones disputar en Málaga los primeros partidos de forma provisional, pero se antoja complicado. De este modo, la opción de