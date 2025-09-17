Estas son las opciones que baraja el Xerez DFC ante la grave lesión de Mauro

La grave lesión sufrida por el central del Xerez DFC Mauro Lucero en el partido del domingo en el Juan Cayuela de Totana ante el Unión Malacitano provoca un serio problema al club. El alicantino ya sabe que se va a perder casi toda la temporada por la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla derecha y la dirección deportiva y los técnicos buscan soluciones, que pasan por distintas vías.

Lo más importante ahora para todos es centrarse en apoyar a Lucero y en ayudarle a tomar las mejores decisiones de cara a su total recuperación. Los fisios de la entidad han recomendado al futbolista que espere unas semanas antes de operarse para que tanto la inflamación como el líquido que tiene en la rodilla desaparezcan, ya que si la intervención se realiza con la zona dañada 'limpia', la recuperación suele ser mucho mejor. Lo que sí tiene claro el jugador es que quiere operarse en Jerez o Sevilla para hacer la rehabilitación con los fisios xerecistas.

Antonio Bello, director deportivo azulino, ha explicado que "el jugador está afectado, pero tranquilo y pensando en la recuperación. Nada más lesionarse sabía lo que podía tener y nosotros también. Es un palo para todos tanto a nivel deportivo como a nivel de grupo. Ahora, hay que tener calma y analizar todas las opciones con tranquilidad. Sabemos que le vamos a perder, pero tampoco es cuestión de firmar a un jugador mañana mismo. Está el mercado cerrado y encontrar una buena alternativa libre no es fácil. Si el jugador está en paro con la temporada empezada significa que no compite desde mayo de la pasada y son muchos meses. De todos modos, si hay algo que encaje en nuestros planes, sería cuestión de valorarlo. Hasta la apertura del mercado quedan tres meses y tampoco está descartado esperar, la plantilla es completa y hay jugadores que se pueden actuar en distintas posiciones".

La historia del Xerez DFC con los centrales es para tenerla en cuenta. Oca se marchó una vez comenzada la pretemporada, Salguero también salió al Girona y tuvieron que llegar Carlos Daniel Dorado y Ekertte Udom y ahora Mauro, el azulino que ha corrido peor suerte, se lesiona. De los cuatro fichajes que comenzaron la temporada sólo queda Morante.

La plantilla ha entrenado este miércoles en el Anexo y Diego Iglesias, extremo diestro que recibió un fuerte golpe en el entrenamiento del pasado sábado, ya ha realizado parte del trabajo "con el grupo y mañana ya lo hará con normalidad", aclara un Bello que confiesa sentirse "tranquilo con el inicio liguero. Es verdad que hemos sumado un punto, pero en los dos partidos merecimos más. Las sensaciones son muy positivas y nos hemos medido a dos equipos de los llamados a pelear por los puestos de play-off".