El orgullo de Goma tras rescatar al Xerez DFC

Ignacio Goma acaparó el domingo toda la atención del Xerez DFC tras rescatar a su equipo frente al San Fernando (1-0) con un gol a diez minutos del final. El centrocampista azulino salió en el segundo tiempo y su aportación fue decisiva para sumar tres puntos de oro ante un rival directo en Chapín.

Su celebración fue por todo lo alto, pero tuvo suspense y lo recuerda a modo de anécdota. "Quise quitarme la camiseta, pero era una talla menos y se me quedó pegada. Este gol debe darme confianza para mantener mi línea de trabajo. Cada vez que el míster me da minutos intento aprovecharlos, estoy doblemente ilusionado. Seguro que los resultados llegan a nivel colectivo y personal".

Goma explica que "el encuentro fue el típico de Segunda RFEF y muy parecido a los que veníamos disputado. Estábamos generando mucho, la pelota no quería entrar y siempre aparecen los miedos. Tuve la suerte de salir desde el banquillo y de mantener la línea que estoy llevando. Me cayó la pelota, le pegué y entró. Insisto, estoy especialmente contento por romper esa racha de derrotas que el equipo no merecía".

Los azulinos dominaron a su rival y tuvieron mucha presencia en el área, pero no acertaron a la hora de definir ni tampoco intentaron demasiados lanzamientos. El xerecista tiene claro que "esa dinámica tiene que cambiar. Lo que está claro es que para diparar hay que generar. En los útimos encuentros, estamos generando mucho, pero no estábamos finalzando. Insisto, el miedo aparece en cada uno cuando no sumas por culpa de la dinámica mala. Espero que a raíz de este resultado empecemos a soltarnos un poco más porque el equipo confía en el trabajo que está haciendo".

"Este partido debe convertirse en un punto de inflexión para romper la tendencia negativa"

El Xerez DFC fue muy superior al rival, pero perdonó y el San Fernando tuvo dos buenas acciones en el inicio del segundo acto para haberse adelantado en el marcador con dos tiros al palo. Esos dos lances metieron el miedo en el cuerpo a los azulinos. "Durante la semana lo habíamos hablado, que había que controlar las inseguridades por el miedo a perder lo que consigues. En estos cinco partidos atrás, creo que el fúbtol estaba siendo injusto con nosotros. Generamos mucho y no marcamos y los rivales con poco nos marcan. Nos recuerda un poco a la situación de la pasada temporada en los malos momentos. Este partido debe convertirse en un punto de inflexión para romper esa tendencia, dar un paso adelante y seguro que, sin ponernos metas, podemos tirar para arriba como queremos".

Los xerecistas se encuentran en puestos de 'play-out' y a tres puntos del sexto. Goma es de los que "miro la clasificación, no sólo la nuestra, todas porque me encanta el fúbol y estoy pendiente de todo. A nivel de equipo, creo que debemos obviarla en estos momentos, hay que confiar en el trabajo del día a día, que es el que nos va a dar luego los frutos. Hay dos formas de ver no sólo el fútbol, la vida, que es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hace tres semanas nos decían que estábamos en descenso, pero estábamos también cerca de los puestos de fase de ascenso. Somos optimistas, confiamos en nuestro trabajo y vemos siempre el vaso medio lleno".