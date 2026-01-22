El partido contra el Real Jaén en Chapín ya tiene fecha y hora

El Xerez DFC recibe este domingo al UCAM Murcia, segundo clasificado del Grupo 4 de Segunda RFEF, y rendirá visita la próxima semana al Atlético Malagueño, el colista de la tabla, encuentro que se ha adelantado para la jornada del sábado 31 de enero. Después, el conjunto de Diego Caro regresará a Chapín para medirse a un hitórico del fútbol nacional que la pasada temporada salió del pozo de Tercera después de muchos años intentándolo, un Real Jaén que ahora mismo es un rival directo de los azulinos.

En efecto, los del Santo Reino atesoran 27 puntos a estas alturas del campeonato, sólo dos por encima del cuadro azulino. El 'sorpasso' se produjo la pasada semana cuando los xerecistas caían en La Constitución de Yecla y los jiennenses remontaban al Lorca en una segunda parte de auténtica locura pasándose del 1-2 al 4-2. El equipo que prepara Manolo Herrero tiene dos partidos en teoría asequibles antes de recalar en Chapín, el primero este fin de semana contra el Almería B y la siguiente recibiendo al Estepona.

La directiva del Xerez DFC ha fijado el encuentro para el domingo 8 de febrero a las seis de la tarde.