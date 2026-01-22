Seis futbolistas del Xerez DFC están apercibidos de sanción

El Xerez DFC recibe este domingo a las cinco de la tarde al UCAM Murcia, su bestia negra en Segunda RFEF, rival con el que siempre ha perdido en los cinco antecedentes que se han dado entre ambas escuadras. El equipo de Diego Caro, que en Yecla mostró una mala versión, sobre todo en una primera parte con una desconexión en los primeros minutos que le costaron dos goles en el primer cuarto de hora de duelo, se ha situado de nuevo en puesto de play-out con 25 puntos, los mismos que el Puente Genil, que está en descenso.

Los azulinos se aferran a su buena marcha en Chapín, donde están invictos con el técnico cordobés con 12 puntos de 18 posibles, y tratarán de ser ese equipo punzante que goleó a La Unión Atlético hace un par de semanas, de nuevo contra un rival de la zona noble. Y es que el UCAM es segundo con 34 puntos, a dos del Águilas y empatado con el Xerez CD, al que supera por mejor glaveraje general.

El equipo de Diego Caro, que la semana próxima debe visitar al colista Atlético Malagueño, afronta el choque con seis futbolistas apercibidos de sanción. El técnico recupera a Sergio García, que se perdió el partido en La Constitución por cinco amarillas, y no tiene castigados para esta semana, pero son seis los jugadores que están al filo de la sanción.

En efecto, en este tesitura se encuentran tres defensas: los centrales Carlos Daniel Dorado y Ekerette Udom y el lateral izquierdo jerexzano Borja Benítez 'Beny'. En el centro del campo también hay dos jugadores apercibidos, Curro Rivelott y Rafa Parejo, la pareja que salió de inicio en Yecla, aunque Caro sustituyó al extremeño en el descanso dando entrada a Yago Gandoy. El sexto apercibido es Ilias Charid.

Para el partido contra los murcianos, Diego Caro realizará cambios con respecto al equipo inicial que cayó en Yecla. Marcelo podría regresar al titular en lugar de un Juanjo Mateo que fue sustituido en el descanso y que no estuvo nada afortunado en el segundo gol de los locales. En la medular, todo a punta a que entrará Yago Gandoy, probablemente por Parejo, mientras que Sergio García o incluso Berto González, que debutó en La Constitución, ocuparían en carril izquierdo.