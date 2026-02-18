Dos partidos de sanción para Rafa Parejo y Diego Caro

El comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol publicó ayer las sanciones de la pasada jornada. En ellas se recogen dos partidos de sanción al centrocampista Rafa Parejo, que fue expulsado con roja directa el domingo en Puente Genil “por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 130.2)”.

También le han caído dos partidos de suspensión al técnico Diego Caro, que fue expulsado por doble amonestación. A ello se suma la baja del central nigeriano Ekerette Udom, que vio en el Manuel Polinario de Puente Genil la quinta cartulina amarilla de la temporada, y por tanto no podrá jugar el domingo ante el Extremadura.