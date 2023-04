El pasado recreativista de Romerito, técnico del Xerez DFC

La carrera de Romerito, actual entrenador del Xerez DFC, como jugador es dilatada y uno de los primeros clubes que aparece en su currículum vitae como futbolista profesional es el Recreativo de Huelva. Despuntó muy joven en el Xerez CD en Segunda División de la mano de Carlos Orúe en el curso 97/98, al final de la 98/99 fue traspasado al Mallorca para jugar en su filial y alternar con la primera plantilla. De hecho, en la 99/00 disputó tres encuentros y tuvo el privilegio de debutar nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid (2-1), jugando los noventa minutos de la mano de Fernando Vázquez. Vicente del Bosque era el preparador merengue.

En la campaña 01/02 llamó a su puerta el Decano y llegó cedido en Segunda A por el cuadro bermellón para formar parte de una plantilla que terminó ascendiendo a Primera División con Lucas Alcaraz, aunque su protagonismo no fue el que él esperaba y deseaba. No fue titular en la primera jornada, pero en las siete siguientes acumuló bastantes minutos, 390. A partir de la novena fecha, ya no volvió a aparecer y optó por un cambio de aires tras tres meses sin contar. Su destino, el Hércules de Alicante en Segunda División B.

Como recreativista, el entonces centrocampista, luego pasó a actuar de central, se midió al Numancia (12'), Albacete (21'), Córdoba (71'), Elche (74'), Murcia (54'), Atlético de Madrid (63') y Polideportivo Ejido (90').

Como técnico, ya sabe lo que es enfrentarse a su exequipo. En el Atlético Sanluqueño, en la campaña 20/21 en la antigua Segunda B y en pandemia, en El Palmar empató a uno en el estreno liguero y en el Nuevo Colombino, su equipo cayó por la mínima (1-0). En su paso por la Balona en Primera RFEF, el Decano estaba en Tercera RFEF.