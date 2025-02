Pedro Díaz, técnico del Linares, no se fía del Xerez DFC: "No te puedes relajar en ningún partido"

Linarejos alberga este domingo (12:30) una cita vital. Linares y Xerez DFC se verán las caras en un compromiso muy importante de cara a las aspiraciones de unos y otros. Los locales, aunque la pasada jornada tropezaron en el Vicente Sanz ante el colista Don Benito y no pudieron pasar del empate a cero, encadenan siete encuentros sin perder, coincidiendo con la llegada al banquillo de Pedro Díaz- y están a un pasito de engancharse nuevamente a una zona de play-off que los mineros saborearon en el primer tramo de la competición en este Grupo IV de Segunda Federación, ya que llegaron a ser líderes. Los xerecistas, también con relevo en el banquillo, Antonio Fernández por David Sánchez, han sumado cuatro de los últimos seis puntos y comienzan a ver la luz para salir de la zona de descenso. Si suman de tres, lo tendrán más cerca.

Pedro Díaz, entrenador del Linares, se muestra cauto tras el toque de atención recibido en Don Benito -el ex xerecista Razvan hasta falló un penalti-, asegura que en este grupo no hay partido fácil y avisa que el Xerez DFC se lo pondrá complicado. Para este partido recupera al centrocampista Ismael, que durante los últimos días ha tenido fiebre, y está pendiente de la evolución del lateral zurdo David Alfonso. Teté, que pagó su clásula en la recta final del mercado de invierno, apunta al once titular. Desde que llegó, ha tomado parte en tres partidos, en los dos últimos saliendo de inicio.

Frente al farolillo rojo, el preparador de los jiennenses apostó por realizar rotaciones y para este domingo todo hace indicar que recuperará a su once más habitual. Sobre los cambios, detalla que "no fueron por confianza. Hay jugadores que llevan acumulados muchos minutos y en algún momento tienes que darles un partido de descanso. A futbolistas como Hugo los forzamos y lo forzamos y llega un momento en el que tienen que parar. En la primera parte, no estuvimos mal para lo que se podía jugar en ese campo, altísimo, seco e irregular, el balón botaba como un conejo. Había que adaptarse. En la segunda, sufrimos. Esa ansiedad por querer ganar nos hizo irnos muy arriba, nos descontrolamos, no interpretamos bien lo que teníamos que hacer y nos cogieron en cuatro contras que nos pudieron costar el partido".

El Xerez DFC está en descenso, pero ha perdido menos encuentros que el Linares y el entrenador avisa que "ningún partido es fácil, no somos un equipo que podamos decir salimos al campo y ganamos. Ganar nos cuesta trabajar mucho, nos cuesta estar muy metidos en el partido, tenemos que hacer un despliegue físico enorme, tenemos que controlar mucho la pelota, ser protagonistas, ser muy ofensivos y llegar con mucha gente al área. Es muy difícil ganar a cualquiera. De todos modos, hay que valorar que este equipo lleva siete partidos sin perder y es dificilísimo eso. Si hacemos las cosas bien y ganamos podemos pelear por la parte alta, pero nos quedan seis puntos para salvarnos, luego ya veremos otro objetivo. Hay que tener los pies en el suelo y tener calma para sumar estos seis puntos y, luego, mirar para arriba. Esto es muy complicado y si no que se lo digan al UCAM, que se fue líder al parón de Navidad y en la vuelta ha ganado un partido. Este grupo es muy complicado, pero creo en mis jugadores".

Además, recuerda que "nos hemos medido a dos rivales de abajo, Recreativo Granada y Don Benito, hemos sumado cuatro puntos, pero no te puedes relajar en ningún partido, el último te puede ganar. Hay que poner los cinco sentidos en el partido y prepararlo lo mejor posible. Insisto, confío en el equipo, está en buena línea y jugamos en casa. Aquí hay que ganar y da igual el rival que venga, nuestro campo debe ser un fortín".