Pepe Greciano, primera salida del Xerez DFC

El mercado de invierno no se ha abierto todavía, pero con las vacaciones de Navidad llegan los primeros movimientos al Xerez DFC. El club azulino ha anunciado la salida del atacante sub-23 Pepe Greciano, que llegó a la entidad el pasado mes de septiembre horas antes de que se consumara el tiempo para realizar contrataciones después de militar en las filas de la Balona.

José Luis Greciano Castro (Tarifa, 21 de julio de 2004) y el club han tomado la decisión "de mutuo acuerdo" y han acordado poner el punto y final al contrato que vinculaba a ambas partes. El jugador no ha tenido protagonismo (nueve minutos) y se despide con ganas de recargar las pilas y de buscar nuevos retos. Con Antonio Fernández participó en dos encuentros, frente a la Minera (1-3) cinco minutos y con el Águilas (1-1) cuatro y con Diego Caro no ha llegado a estrenarse.

El Xerez DFC, a través de sus redes sociales, ha agradecido al jugador "su profesionalidad y trabajo durante estos meses y le deseamos la mayor suerte en sus proyectos personales y deportivos".

El Xerez DFC con la marcha de Greciano tiene una ficha sub-23 más libre, pero busca igualmente reforzar su plantilla con la llegada de algún fichaje importante de más de 23 años que aporte el plus que el equipo necesita en alguna de las posiciones para las que cuenta con menos efectivos, la defensa y el ataque. Todo dependerá de las opciones que les presente el mercado y de lo que los futbolistas pidan a nivel económico.

Diego Caro ya ha comentado que firmar en este mercado de invierno es complicado y que sólo darán el paso si las opciones mejoran lo que tiene y también prefiere a futbolistas que conozca y que conozcan sus métodos de trabajo para que les sea más fácil adaptarse.

Vacaciones hasta el sábado 27

Mientras, la primera plantilla, después de igualar ante el Lorca (0-0) y encadenar ocho partidos sin conocer la derrota y fuera de los puestos de peligro (11ª), aunque con los mismos 22 puntos que el Salerm Puente Genil, que ocupa la plaza de play-out-, Minera y Linares, ya se encuentra de vacaciones. Regresará al trabajo el sábado 27 de diciembre para comenzar a preparar el derbi del sábado (19:00) 3 de enero en Chapín ante el Xerez CD.