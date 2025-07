Perales: "El Grupo 4 es muy fuerte, como una Superliga de Segunda RFEF"

José Perales ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Xerez DFC, un acto que se ha celebrado en la sala de prensa de Chapín después del primer entrenamiento semanal del equipo azulino, que prepara el primer amistoso de la pretemporada este miércoles contra el Jerez Industrial en el Trofeo de la Copa y la Venencia. El guardameta balear llega procedente del Ibiza Islas Pitiusas, aunque también militó en el Atlético El Paso, ambos en Segunda RFEF. Con anterioridad, jugó tres temporadas en el San Fernando, la primera de ellas en Segunda B y las dos siguientes en Primera RFEF, siendo titular indiscutible en el club cañaílla que va a desaparecer en breve.

Antonio Bello, director deportivo de la entidad, afirmaba respecto al fichaje de Perales que "buscábamos para la portería un portero veterano y con experiencia, con carácter, y que nos diera ese plus que creo que necesitamos y nos hace falta". El portero, en sus primeras declaraciones, comentaba estar "muy contento de venir aquí, agradecido tanto a Bello como al míster por el interés mostrado. Desde la primera llamada tenía claro que me encantaría venir aquí, que era un sitio ideal para mí porque conozco la zona, conozco gente que ha estado en este club mucho tiempo, conozco lo bien que trabaja el club y no es casualidad cuando todo el mundo habla maravillas de una entidad, porque desgraciadamente en este fútbol lo normal es todo lo contrario".

Reconoce que viene "de un año complicado, han pasado muchas circunstancias y tenía claro que quería disfrutar, y para disfrutar necesitaba dos cosas, un buen estadio y una buena masa social. Soy una persona que siempre se ha sentido a gusto en ambientes exigentes, entonces cuando se me presenta esta oportunidad lo tengo claro desde el principio, creo que es justo lo que yo buscaba, es el mejor escenario posible para dar mi mejor nivel y aquí estoy dispuesto a ello".

Recuerda que jugó en Chapín en la pretemporada de la 21/22 y tiene "recuerdos muy chulos porque justo había venido mi madre de Mallorca y cuando salimos me dijo, uff, este es un buen campo, ¿cómo puede ser que esta gente no esté en vuestra categoría? Porque nosotros en ese momento estábamos en Primera RFEF".

Anécdota con Camacho

Además, recuerda una anécdota con José Manuel Camacho, por entonces portero del Xerez DFC en ese amistoso. "Tenía molestias después del partido y hablando con él, me preguntó qué tal la temporada y le dije que tenía molestias en el abductor porque venía de la microrrotura y me dijo tú tranquilo, es muy fácil, un día esta semana pones cuatro balones y le pegas todo lo más fuerte que puedas y si no te rompes es que estás bien. Esa semana lo hice y ese año jugué 38 partidos, no me perdí ni uno, así que desde aquí muchas gracias Camacho, ojalá tenga la oportunidad de tomarme un café con él porque ese año me dio un consejo espectacular.

Perales, de 32 años, es uno de los veteranos del equipo y tendrá que asumir ese rol ante los jóvenes. "Nosotros los veteranos tenemos que contagiarnos de esa ilusión, esas ganas, esa diversión de los jovencitos y seguramente ahora que todo va bien, que nos acabamos de conocer y tal, pues a lo mejor no hace falta que los veteranos intervengamos tanto en el vestuario, sino marcar unas pautas de conducta, de las cosas que estén bien. Cuando haya algún detalle que no te guste, pues hacérselo saber al compañero, pero sí que es verdad que cuando vengan los momentos malos, porque durante la temporada, que es muy larga, siempre habrá algún momento malo, ahí somos nosotros los que tenemos que tirar del carro, darle la tranquilidad a los chicos jóvenes para que sigan y no tengan miedo a mostrarse, para que no tengan miedo a fallar y ahí es donde tendremos que dar un pasito adelante".

Por último, se refirió al Grupo 4: "Es un grupo muy fuerte, creo que se podría considerar prácticamente una superliga de Segunda RFEF, equipos muy potentes, conozco mucha gente que está en muchos clubes contra los que nos vamos a enfrentar, gente de nivel, gente que ha compartido vestuarios conmigo, gente que yo los he disfrutado y que seguramente ahora tendremos que estar muy atentos para contrarrestar esas virtudes de los rivales. Estamos trabajando bien, llevamos solo una semanita, hay que tener paciencia, pero estamos haciendo un trabajo muy intenso, muy fuerte, está todo el mundo comprometido, esto es muy largo, pero creo que estamos sentando unas bases importantes para el futuro".