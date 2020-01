Los motivos de la plantilla del Xerez DFC para respaldar a Josu Uribe

La plantilla del Xerez DFC cierra filas en torno a su técnico Josu Uribe. Los cuatro capitanes azulinos -Bello, Camacho, Javi Casares y Álex Colorado- acudieron a la reunión que cada lunes celebra la junta directiva y respaldaron de forma unánime a "un entrenador que no está teniendo suerte desde que llegó, es complicado trabajar en su situación", resalta Javi Casares, uno de los pesos pesados del vestuario azulino.

El atacante jerezano apunta que "estuvimos hablando con los directivos y lo primero que hicieron fue transmitirnos su preocupación por la situación. Es lógico que estén disgustados, lo entendemos perfectamente porque no estamos ofreciendo el nivel que tenemos que dar, especialmente en casa, y ante equipos de la mitad de la tabla para abajo porque a los de arriba les hemos ganado. El objetivo es el que es y todos los sabemos".

Casares admite sobre la figura de Uribe que "es normal que respaldemos su trabajo, desde que llegó las lesiones y las sanciones se han cebado con nosotros, tiene que hacer encaje de bolillos cada jornada para hacer un once. Sólo el día del Ciudad de Lucena estábamos todos, hicimos un buen partido y ganamos 2-0. Y no es cuestión de uno o dos jugadores, es que hemos acumulado seis o siete bajas entre unas cosas y otras y todas de futbolistas importantes para él. Su trabajo hay que valorarlo con todos o casi todos disponibles, es que más cosas no le pueden pasar".

Bajo su punto de vista, "no es justo que todos los palos se los lleve el míster, o que le hubiesen despedido, nosotros también tenemos que dar un paso al frente y asumir nuestras responsabilidades y nuestra parte de culpa. Es el momento de apretar, de demostrar el nivel que tenemos y de ganar partidos por todos pero especialmente por él, que se lo merece. Lo dije al principio de temporada y lo mantengo, vamos a jugar el 'play-off' al cien por cien".

Además, recuerda que "no es excusa pero la película que se ha montado es importante y estamos cuartos. La Liga es muy larga y estamos bien situados. Que no estamos ofreciendo lo que todo el mundo quiere, correcto pero esto es fútbol y existen dinámicas, hay que tener tranquilidad. Tercera es una categoría complicada, igualada y cualquiera te pinta la cara, ahí está lo que le pasó al Ceuta con el San Roque o al Utrera en Córdoba. La dinámica tiene que cambiar, es el reto que nos hemos propuesto. Sabemos que esto no puede seguir así y a partir del encuentro ante el Pozoblanco todo será diferente".

El delantero ha leído y oído las declaraciones de Romerito pero "no las voy a valorar, tenemos que concentrar nuestras energías en los aspectos positivos. Es su opinión y es respetable, cada uno puede decir lo que quiera. Quiero sumar, no restar. Lo único que sé es que estamos todos mentalizados para sacar esto adelante y vamos a cambiar la dinámica seguro".

Casares vio la luz al final del túnel ante el Ciudad de Lucena tras superar su larga lesión pero fue expulsado y castigado con dos partidos, jugó en Lebrija y la pasada jornada ante el Rota no lo pudo hacer por problemas musculares. De cara a la cita ante el Pozoblanco "esteré bien, todo ha quedado en un susto", destaca un azulino que confía en la reacción.