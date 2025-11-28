La Policía detiene a 15 ultras del Jaén y del Xerez DFC por la batalla campal que protagonizaron en el Parque de La Alameda

Aficionados radicales del Real Jaén y el Xerez DFC protagonizaron el pasado 28 de septiembre una batalla campal en la previa del partido, correspondiente a la cuarta jornada de liga del Grupo 4 de Seguda Federación, que enfrentó a ambos equipos en el estadio la Nueva Victoria y al menos una persona resultó herida en las inmediaciones del parque de La Alameda. Los ultras se había citado previamente por redes sociales. Ahora, la Policía Nacional ha detenido a 15 ultras por su participación en hechos violentos.

La Policía Nacional, en un comunicado, ha explicado que "ha procedido a la detención de quince personas entre las ciudades andaluzas de Jaén y Jerez de la Frontera, por su presunta participación en una multitudinaria reyerta ocurrida el pasado 28 de septiembre de 2025, en las inmediaciones del Parque La Alameda de la capital jiennense, entre aficionados ultras de los grupos autodenominados 'Orgullo Lagarto' y 'Kolectivo Sur', que manifiestan ser seguidores del Real Jaén y del Xerez Deportivo FC respectivamente".

Según la nota de prensa, el partido de fútbol entre los equipos de ambas localidades, se vio empañado por un enfrentamiento entre aficionados radicales, en el que estos utilizaron sillas de bares, palos y otros objetos para agredirse en los prolegómenos del encuentro en el Estadio Municipal de La Victoria. "El altercado obligó a la intervención in situ de unidades de la Policía Nacional de Jaén para detener los altercados, asistiendo a uno de los aficionados ultras del Xerez Deportivo FC, que fue trasladado a un centro médico, donde fue asistido una herida incisa, en el tobillo, que fue producida por un botella de cristal".

Tras la pelea, la Policía "comenzó una investigación por parte de la Unidad competente en la investigación de grupos radicales vinculados al fútbol, adscritos a la Brigada Provincial de Información de la Comisaria Provincial de Jaén, para el esclarecimiento de los hechos. La citada investigación, ha llevado hasta el momento a la detención, el pasado 19 de noviembre, a cuatro encartados en la ciudad Jaén, uno de ellos, menor de edad en el momento de los hechos, siendo puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Jaén, que entiende de los hechos, y a la Fiscalía de Menores de Jaén".

Las detenciones llevadas a cabo en Jerez, once, se produjeron durante este lunes 24 de noviembre, por la Brigada Local de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Jerez de la Frontera, todos ellos varones, residentes en Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María.

A todos los detenidos "se les imputan los delitos de riña tumultuaria y desórdenes públicos y han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén". La investigación, que sigue abierta, no descartándose nuevas detenciones, se ha llevado a cabo de forma conjunta entre los equipos especializados de las Comisarías de Policía Nacional de Jaén y de Jerez de la Frontera, con el apoyo de la Comisaría General de Información.