Batalla campal entre radicales en la previa del Real Jaén-Xerez DFC

Al menos una persona ha resultado herida después de la batalla campal que protagonizaron aficionados radicales en las inmediaciones del parque de La Alameda antes del encuentro que disputaron en La Victoria Real Jaén y Xerez DFC correspondiente a la cuarta jornada del Grupo IV de Segunda RFEF. En la pelea participaron ultras locales y del equipo azulino y todo apunta a que se habrían citado previamente con sus rivales por redes sociales.

La bronca fue monumental y los participantes emplearon palos y sillas que cogieron de los bares de los alrededores, provocando momentos de tensión entre los vecinos y las personas que transitaban por la zona antes del inicio del encuentro y también antes de que la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, apareciese. Los destrozos fueron importantes, ya que además de en La Alameda, antes de la multitudinaria bronca, los radicales causaron daños en una bocatería.

Ya dentro del estadio y durante el encuentro, la normalidad imperó y no hubo más incidentes en un partido que terminó con triunfo de los locales por 2-1, después de que Carlos Daniel adelantara a los de Antonio Fernández superada la media hora. Curro empató antes del descanso (41') y Mario firmó la sentencia ya en el segundo acto (53').