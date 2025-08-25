Nuevo acuerdo del Xerez DFC con doce equipos del Grupo IV para el precio de las entradas

El Xerez DFC ha impulsado una temporada más un acuerdo entre los clubes del Grupo IV de Segunda RFEF para fijar las entradas para las aficiones visitantes a un precio general de diez euros en los partidos que se enfrenten entre ellos con el fin de facilitar el desplazamiento a sus seguidores y la presencia de público en los estadios.

La respuesta, al igual que la campaña pasada, ha sido importante y doce de los dieciocho clubes del grupo se han unido a la iniciativa. Hasta el momento, Águilas, Almería, Antoniano, Málaga, Estepona, Extremadura, Jaén, Linares, Lorca, Melilla, Salerm Puente Genil y UCAM Murcia han dado su sí.

El Xerez DFC explica en sus redes sociales que pretende con la medida que "todos los encuentros se conviertan en una auténtica fiesta del fútbol y un ejemplo de respeto y buen trato entre aficiones" y aclara igualmente que siguen "trabajando para que otros clubes del grupo se sumen a esta iniciativa".

La Unión Malacitano, que todavía sigue pendiente de saber en qué escenario podrá disputar sus encuentros a poco más de diez días para el inicio de la competición, Deportiva Minera, Xerez CD, Recreativo de Huelva y Yeclano no se han unido hasta la fecha al acuerdo y cada uno fijará los precios que estime más oportunos, aunque fuera de casa tendrán que pagar también los que establezcan sus rivales.

La pasada temporada la iniciativa ya tuvo bastante éxito y pocos clubes se quedaron fuera. Xerez DFC, Don Benito, Villanovense, Estepona, Balona, La Unión Atlético, Juventud Torremolinos, Antoniano, Orihuela CF, San Fernando CD y Águilas FC se unieron. El resto de equipos, Minera, Almería, Linares, Xerez CD, UCAM Murcia, Granada, y Cádiz, que no facilitaba entradas a la afición visitante, no firmaron el acuerdo.