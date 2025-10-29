Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC

Diego Caro, nuevo entrenador del Xerez DFC, ha conocido este miércoles a sus nuevos jugadores y luego ha dirigido en el Anexo Pepe Ravelo su primera sesión de trabajo para comenzar a preparar el partido del domingo (17:00) en Chapín frente al Antoniano.
1/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
2/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
3/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
4/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
5/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
6/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
7/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
8/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
9/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
10/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
11/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
12/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
13/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
14/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
15/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
16/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
17/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
18/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
19/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
20/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
21/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
22/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
23/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
24/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
25/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
26/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
27/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
28/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
29/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
30/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
31/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
32/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
33/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
34/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
35/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
36/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
37/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
38/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
39/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
40/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
41/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
42/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
43/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
44/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
45/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
46/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
47/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
48/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
49/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
50/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
51/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
52/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
53/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
54/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
55/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
56/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
57/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
58/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
59/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
60/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
61/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
62/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
63/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
64/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
65/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
66/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
67/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
68/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
69/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
70/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
71/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
72/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
73/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
74/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
75/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
76/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
77/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
78/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
79/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
80/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
81/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
82/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
83/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
84/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
85/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
86/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
87/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
88/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
89/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
90/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
91/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
92/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
93/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
94/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
95/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
96/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
97/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda
98/98Primer entrenamiento del nuevo entrenador en el Xerez DFC/Manuel Aranda