La primera sesión de entrenamiento de Diego Caro en el Xerez DFC, intensa y pasada por agua

Diego Caro no ha parado de dar instrucciones a sus jugadores en su primera sesión de entrenamientos en el Pepe Ravelo.

La primera plantilla del Xerez DFC ya conoce a su nuevo técnico, Diego Caro. El entrenador ha llegado a Chapín a primera hora de este lunes acompañado por Antonio Bello, se ha dirigido a los que son ya sus nuevos futbolistas, incluido Mauro Lucero que se encuentra recuperándose de su operación de ligamento cruzado, les ha lanzado un mensaje de optimismo y han saltado al verde del Pepe Ravelo para llevar a cabo una primera sesión de entrenamiento intensa y pasada por agua.

El cordobés, ya sobre el terreno de juego, ha explicado a los futbolistas los primeros conceptos que pretende inculcar de cara al compromiso del domingo (17:00) en casa frente al Antoniano, una cita que intentarán sacar adelante frente a un rival que es décimo con once puntos y que el pasado domingo fue capaz de doblegar al Melilla en Lebrija en un partido loco, que se llevó en el descuento con un gol de Claverías (3-2). Ese encuentro precisamente lo vio desde la grada Diego Caro.

Diego Caro agarra del peto a Ilias en el entrenamiento en el Pepe Ravelo. / Manuel Aranda

El rival, el peor visitante y el mejor local

La escuadra de Lolo Rosano es una de las mejores como local, ya que ha sumado diez puntos de los quince que ha puesto en juego, los mismos que Minera, UCAM, Extremadura y Yeclano, pero fuera de su campo únicamente ha conseguido uno y es la peor del grupo, junto a la xerecista, Atlético Malagueño y Melilla.

En el Municipal, el Antoniano está fuerte, empató a cero en la primera jornada con La Unión, luego perdió 2-3 con el Real Jaén, se impuso al Atlético Malagueño (2-1), derrotó al Extremadura (1-0) y el domingo al equipo de Ciufuentes, cesado tras perder (3-2). Su punto lejos de su feudo lo cosechó en un campo complicado, frente al UCAM en La Condomina (0-0) y perdió ante el Xerez CD (2-0), Águilas (1-0),

En las filas del cuadro lebrijano, reforzado en la moral tras sus dos victorias seguidas, milita un exazulino, el centrocampista Lolo Garrido y en Chapín será baja por sanción el lateral derecho Juan Durán, expulsado con roja directa en el último minuto de partido.