El próximo rival del Xerez DFC no acusa la inactividad y golea 3-0 al Antoniano

No ha acusado el CD Extremadura, rival este domingo del Xerez DFC en Chapín, la inactividad de estar casi 20 días sin competir y este miércoles ha superado por tres goles a cero al Atlético Antoniano en el partido correspondiente a la 22ª jornada que se tuvo que aplazar el pasado 8 de febrero por la borrasca Leonardo que afectó a toda Andalucía y que impidió viajar al equipo lebrijano hasta tierras pacenses.

El equipo que entrena David Rocha, que tampoco pudo jugar la pasada semana contra el Melilla, recibía al equipo sevillano en el Francisco de la Hera y salía victorioso con los tantos de Dieguito, Manu Ramírez y Manchón. Los extremeños dejaban el partido prácticamente sentenciado en la primera mitad con dos tantos en apenas tres minutos (del 25 al 28) frente a un Antoniano que volvió a demostrar que es un equipo totalmente distinto cuando le toca actuar a domicilio. En la segunda parte, Dieguito ponía la guinda con el tercer tanto.

Con este triunfo, el CD Extremadura se mantiene en la séptima plaza, ahora con 35 puntos, a uno del Lorca y a tres del play-off que marca la Deportiva Minera con 38. Los de David Rocha siguen con sus opciones intactas y además tienen pendiente el encuentro de la pasada semana frente al Melilla, también en el Francisco de la Hera, duelo que se disputará el próximo miércoles 18 de marzo.

Por su parte, el Antoniano se queda con 31 puntos y sufre la tercera derrota consecutiva, ocupando la novena posición pero ahora con sólo dos puntos sobre el play-out que marca el Puente Genil y cinco de ventaja con respecto al Xerez DFC, equipo que marca el descenso y que visitará el Municipal de Lebrija el próximo domingo 1 de marzo.

Pendientes de la 22ª jornada quedan todavía por disputar otros tres encuentros: el Xerez DFC-Real Jaén y el Águilas-Recreativo de Huelva, ambos el próximo miércoles 25 de febrero; además del Linares Deportivo-La Unión Atlético, choque que se jugará el 11 de marzo.