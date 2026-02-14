Rival directo en un campo idílico

Con la intención de asaltar el fortín del Manuel Polinario viaja el Xerez DFC hasta Puente Genil, donde este domingo a partir de las cinco se mide a un rival directo en la lucha por salir de la zona caliente de la clasificación.

La enmienda se antoja complicada, ya que los locales no conocen la derrota en casa en lo que va de Liga, siendo hoy por hoy, uno de los mejores equipos en casa de todo el grupo IV de Segunda RFEF.

Contra todo eso, el Xerez DFC cuenta con las estadísticas a su favor, pues además del grato recuerdo que supone el campo pontanés, donde se obtuvo en la temporada 20/21 el histórico ascenso a Segunda RFEF al ganar por 2-4. En dicho estadio, los azulinos nunca han perdido pues en sus tres anteriores visitas, temporadas 2018/19, 19/20 y 23/24 saldaron sus visitas con empates a uno.

A ello hay que sumar las buenas cifras de su técnico, Diego Caro, en el campo cordobés, donde en los nueve enfrentamientos disputados, no conoce la derrota.

Los azulinos afrontan el encuentro tras el parón obligado de la pasada semana, cuyo partido ante el Real Jaén en Chapín fue suspendido por el temporal, y con la necesidad, tal y como reconoció el propio técnico en su comparecencia ante los medios del pasado jueves, de limpiar la mala imagen ofrecida en Málaga ante el filial malaguista, donde cayeron por 2-1.

Caro se ha llevado a veinte jugadores a este importante encuentro, pues los locales sacan ahora mismo tres puntos de ventaja a los jerezanos, de ahí que un tropiezo podría complicar más la situación.

La principal novedad en la lista es el regreso de Carlos Daniel Dorado, una vez cumplido el partido de sanción que le impidió estar en Málaga. El resto de convocados son Bloch y Oier como porteros; Udom, Juanjo Mateo, Marcelo, Beny, Rubén Cantero y Morante como defensas; Rafa Parejo, Ekiza, Gandoy, Curro Rivelott como centrocampistas, Diego Iglesias, Sergio García, Ilias Charid y Berto como mediaspuntas, y Christian Dieste, Javi Feria y el italiano Samuele Longo como delanteros.

En cuanto al presumible once titular, todo apunta a que Caro repetirá nuevamente con línea de tres centrales. Así, Bloch estaría bajo palos, con una defensa de tres con Udom, Morante y Rubén Cantero; Carlos Dorado y Juanjo Mateo en los carriles, Gandoy, Curro Rivelott en el doble pivote, con Berto por delante, y con Ilias Charid y Diego Iglesias en bandas, dejando como único punta a Christian Dieste.

En cuanto al Salern Puente Genil, los cordobeses llegan tras caer por la mínima ante otro rival directo, la UD Melilla, por lo que también necesitan puntuar con urgencia.

Álvaro Cejudo, técnico local, cuenta con la baja por sanción de Pedro González, que fue expulsado el pasado domingo en el Álvarez Claros. Por contra, los blanquirojos recuperan al extremo luso Tomazihno, uno de sus refuerzos del mercado invernal, que llegó procedente del Almería B, recuperado ya de unas dolencias físicas.

Respecto al once inicial, el cuadro pontanés podría salir con el jerezano Benito Valle bajo los palos, con Marcos Pérez, Juanjo Carmona, Vela y Jesús Pozo en defensa, con Joel, Polaco y Lalo Hernández en mediocampo, Tomazihno por una banda, y el mexicano Alan Araiza por la otra, Salva Vegas en la mediapunta, y arriba el argentino Montenegro.