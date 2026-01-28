¿Qué le pasa a Christian Dieste?

El Xerez DFC está echando de menos en las últimas semanas los tantos de su máximo goleador, el zaragozano Christian Dieste. El punta llegó esta temporada al equipo azulino avalado por su trayectoria goleadora en el Numancia, donde anotó diez goles la pasada temporada, o los 18 que hizo en Segunda RFEF en el Tarazona en la campaña 20/21. El futbolista maño inició bien la campaña, estrenándose en la segunda jornada con el gol que supuso el empate de su equipo en Totana frente a La Unión Atlético.

En un equipo acostumbrado a marcar en todas las jornadas -esa racha duró las primeras 15 jornadas-, la mayor aportación anotadora del delantero, indiscutible tanto para Antonio Fernández como para Diego Caro y sin sustituto ni compañero que le peleara el puesto dado que Emaná se pasó lesionado gran parte de la primera vuelta, se dio entre las jornadas sexta y undécima, con cinco tantos más para situarse al frente de la tabla de goleadores del Grupo 4 y obviamente pichichi de su equipo.

Así, volvió a ver puerta en La Condomina, aunque el tanto que le hizo a Ackermann no sirvió para que el Xerez DFC puntuase ante su bestia negra (2-1). Tras quedarse sin marcar frente al Águilas, volvió a anotar a domicilio, con un doblete en Almendralejo en el último partido de Fernández Rivadulla al frente de la plantilla. En el Francisco de la Hera anotó el 0-1 de penalti y el 1-2 también llevó su rúbrica en otro encuentro que supuso derrota para los azulinos.

Christian Dieste, en el suelo lamentando una ocasión ante el meta del UCAM Ackermann. / Manuel Aranda

Dieste no faltó a su cita con el gol una jornada más tarde, curiosamente anotando el que hasta ahora ha sido su único gol en Chapín. Fue frente al Antoniano abriendo el marcador desde el punto de penalti, su segunda pena máxima transformada este curso. Su última cita con el gol fue en la decimoprimera jornada en el Álvarez Claro de Melilla, un gol en el que aprovechaba su instinto goleador para recoger un rechace en el área pequeña y hacer el 1-1 en el tiempo de descuento.

Una semana más tarde, ante el Puente Genil, veía la quinta amarilla de la temporada que le impedía jugar en Estepona y, a su vez, iniciaba la serie de partidos sin anotar. A partir de entonces, un total de ocho encuentros y 720 minutos sin ver puerta. El futbolista ha seguido como titular en esta serie de encuentros, se 'mata' a correr para iniciar la presión alta que Diego Caro pide a sus jugadores, pero las ocasiones tampoco le llegan. Contribuyó al empate contra el Recre con una gran asistencia a Udom tras un no menos magnífico control, pero su aportación se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas.

Para su desdicha y la de su equipo, Dieste ha tenido dos ocasiones para darle la vuelta a la situación con dos penaltis que ha fallado. El primero, frente a La Unión, tirado mal y al centro, al menos tuvo el consuelo de que el rebote lo aprovechaba Juanjo Mateo para establecer el 2-0. Este pasado domingo dispuso de otro lanzamiento desde los 11 metros, fatídicos una vez más para el punta. Lanzó a la izquierda de Ackermann y el meta uruguayo le adivinó la intención, sacando una gran mano y dejando la producción goleadora del zaragozano en seis tantos.