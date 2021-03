La racha del Xerez DFC debe seguir ante el Conil

El Xerez DFC es una balsa de aceite en el aspecto meramente deportivo y los de José Pérez Herrera quieren refrendar el buen momento que atraviesan dando buena cuenta del Conil, el rival que más se le ha atravesado al conjunto xerecista en su corta historia: de los ocho enfrentamientos entre ambas entidades, el XDFC sólo ha sido capaz de ganar en una ocasión.

Pero nada hace indicar que el equipo azulino vaya a tropezar este domingo en Chapín frente al equipo de Lázaro Canto. Es obvio que los partidos hay que jugarlos, pero las señales que emite el Xerez DFC son definitorias: el equipo sabe a lo que juega, tiene las ideas clarísimas y por si fuera poco el trabajo se está viendo refrendado con grandes resultados. Muy atrás quedó la mala racha y los de José Pérez Herrera acumulan siete jornadas puntuando, con un sólo empate (en Arcos) y seis victorias, la última en el derbi ante el Xerez CD que le posibilitó situarse a un solo punto de los que ahora entrena Esteban Vigo.

La escuadra azulina puede certificar este mismo domingo su clasificación para la fase de ascenso entre los tres primeros aunque depende también de lo que haga el Ceuta. Un triunfo ante el Conil y un empate o una derrota de los caballas en casa de la Lebrijana -que estrenan entrenador en la figura de Rafael Carrillo Falete’- o un empate si el Ceuta cae en Lebrija clasificaría ya de forma matemática a los jerezanos para la siguiente fase.

Además, el DFC también podría auparse al liderato de la tabla, aunque para ello depende tanto de su resultado como del que se dé en el Alcalde Navarro Flores, donde el Xerez CD pone en juego su liderato ante el Rota. Sea como fuere, los de José Herrera comenzarán el partido contra el Conil sabiendo si siguen a un punto, a dos o a cuatro de los de Esteban Vigo, que juegan por la mañana.

De la convocatoria se ha caído finalmente Javilillo. El extremo almeriense ha arrastrado los últimos días unas molestias en el sóleo y tras el entrenamiento de este sábado en Chapín se ha comprobado que no está apto. Los técnicos han decidido que lo mejor es no arriesgar y José Pérez ha citado al juvenil Chaves, que entra en la lista de convocados por primera vez esta temporada.

Varias opciones para suplir al ejidense

La ausencia de Javilillo abre varias alternativas al técnico azulino. Por jerarquía, la opción más plausible es la entrada de Antonio Bello en la izquierda, pasando a Jacobo a la banda que deja vacante el ejidense. No obstante, no es la única opción, ya que el míster jerezano también podría decantarse por Javi Valenzuela o por Manolo Baeza, dos jugadores que también pueden actuar en la banda y que además no obligaría a cambiar de posición a Jacobo.

El resto del equipo no debería variar mucho del que venció al Xerez CD en la última jornada disputada. Camacho es fijo en la meta local, al igual que Marcelo y Fran Ávila en los laterales y Oca y Edet en el centro de la defensa. En la medular, todo apunta a que José seguirá apostando por el trío que forman Goma, Antonio Jesús y Adri Rodríguez, con los cambios ya comentados en las bandas. Arriba, una semana más Máyor y Antonio Sánchez se juegan quién sale de inicio, con más opciones para el alicantino.

La convocatoria está formada por Camacho, César, Fran ÁVila, Beni, Marcelo, Adri Rodríguez, Oca, Bruno Herrero, Jacobo, Goma, Antonio Sánchez, Bello, Javi Valenzuela, Antonio Jesús, Junior, Máyor, Edet, Manolo Baeza, Curro Rivelott y Chaves.

El Conil, el rey del empate

El equipo de Lázaro Canto es el rey del empate en la categoría: diez de sus catorce partidos han acabado en tablas. Los amarillos sólo han sido capaces de ganar dos partidos esta temporada, pero vienen de vencer a Los Barrios en la última jornada. Fuera de casa, sólo cayeron en el San Rafael en la primera vuelta. José Pérez Herrera ya advertía en la previa del peligro de los conileños, "que incluso llevan menos derrotas que nosotros". En las filas amarillas militan los exazulinos Carlos Cuenca y Javi Tamayo. El delantero de Guadalcacín, tras pasar siete meses en el dique seco por una lesión de rodilla, marcó el gol del triunfo la pasada jornada contra Los Barrios y se reencontrará con la que fue su afición, ya que al partido pueden entrar 400 espectadores.