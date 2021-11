La reacción del Xerez DFC no admite más demora

El Xerez DFC no puede permitirse un nuevo tropiezo en Chapín este domingo (12:00) ante el Don Benito. La reacción de los azulinos, que encadenan cuatro derrotas seguidas y cinco jornadas sin ganar, no debe demorarse para evitar complicaciones frente a un cuadro pacense que llega en un momento dulce, ya que encadena siete encuentros sin perder.

Los xerecistas llegan a la cita tocados tanto por la trayectoria como por la forma en la que cayeron en su último compromiso en La Isla ante el Coria. Comenzaron perdiendo por 2-0, pero reaccionaron y merecieron más que ese 2-1 final.

En el Municipal, con el siempre importante apoyo de la grada, pretenden reencontrase con una victoria que se les resiste. No suman de tres desde que se impusieron a domicilio al Panadería Pulido el pasado 9 de octubre.

Bajas y dudas

Una semana más, Pérez Herrera no puede contar con todos sus jugadores. Raúl Palma y Marcelo se pierden la cita por lesión y Máyor va a ser duda hasta última horas. El ariete de Aspe arrastra molestias en el gemelo, no ha trabajado junto a sus compañeros en los últimos días y el entrenador xerecista ha dado entrada en la lista al punta canterano Pepe Sainz por si finalmente el atacante no está en condiciones.

Por contra, es alta Camacho tras cumplir su partido de sanción. Salvo sorpresa, el roteño recuperará la titularidad y será el primer cambio en el once respecto al del pasado domingo.

En defensa, en Coria actuó de lateral derecho Jacobo y en esta oportunidad debe ser para Manu Castillo, con Oca y Alberto Durán como centrales y Ocaña o Cruz en el lateral izquierdo. En la medular, sin Raúl Palma, Curro Rivelott parece fijo y junto Goma y Antonio Jesús luchan por el otro puesto. Jacobo, Bello, Javilillo y Darío Guti, a priori, parecen los jugadores con más opciones de salir en ataque.

Pérez Herrera ha convocado a todos los futbolistas de la primera plantilla y al canterano Pepe Sainz y antes del encuentro tendrá que realizar varios descartes.

Un rival al alza

Mientras, el Don Benito, que es noveno con quince puntos, se presenta en Chapín con la moral reforzada tras vencer al Vélez en el Vicente Sanz por 4-1 en la que fue su primera victoria en casa y con la vitola de equipo goleador. De hecho, los extremeños son los que más dianas marcan en el grupo por detrás del potente Córdoba. Han logrado 18, las mismas que el Mérida, por las 30 que llevan los de Germán Crespo.

Gómez tiene las dudas de Lolo Pavón y Manu Miquel, ambos con problemas físicos. Los dos han viajado y, como le sucede a Pérez Herrera con Máyor, hasta última hora va a esperar para comprobar la evolución de ambos. En caso de que no puedan jugar, cuentan con muchas opciones de entrar en el once Carlos López y Álex Jiménez.

El entrenador cordobés no se fía del cuadro azulino a pesar de su dinámica negativa y advierte que "ganar en Chapín es muy difícil. El Xerez DFC es un equipo muy bien trabajado, que tiene buenas individualidades. A nivel de bloque no está funcionando como esperaban en estos momentos, pero el fútbol es cuestión de rachas. Juegan muy arropados por los suyos, que meten mucha presión, y habrá que estar al 120 % para sacar algo positivo de allí. Esa situación les convierte en un rival más peligroso aún".