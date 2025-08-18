Repaso general de Bello al mes de pretemporada del Xerez DFC

El Xerez DFC 25/26 ha comenzado este lunes la que será su quinta semana de la pretemporada con unas sensaciones excelentes después de haber cubierto un mes de preparación en el que ha ido de menos a más, no ha perdido ninguno de los partidos que ha disputado y se ha impuesto en sus dos últimas citas a dos rivales de Primera Federación, Sevilla Atlético en Chapín (2-0) y Atlético Sanluqueño en el Palmar (1-2).

A falta de tres semanas para el inicio de la competición en el Grupo IV de Segunda RFEF, Antonio Bello, director deportivo xerecista, desgrana como ha sido el verano, la confección de la plantilla de cara a ese nuevo curso y el rendimiento del equipo en el primer mes de trabajo. La labor detalla que no ha sido fácil y que ha estado marcada por el condicionante económico, pero que han logrado solventarla adelantándose en el mercado con la contratación de futbolistas con hambre, ambición y ganas de destacar en un proyecto como el azulino, justo a nivel de presupuesto, pero pagador -el club ya ha abonado la primera nónima-. La pretemporada del Xerez DFC está siendo excelente y la afición está ilusionada, pero el técnico sigue con los pies en el suelo y no cambia su discurso a la hora de exponer sus objetivos, los 42 puntos cuanto antes.

Pregunta: –¿Qué sensaciones tiene después de un mes de pretemporada?

Respuesta: –Muy positivas, estamos creciendo en cada partido, aunque el equipo tiene todavía mucho margen de mejora. Dimos una buena imagen con el Sevilla y el Sanluqueño y hay que ser optimistas, pero también exigentes, podemos dar mucho más.

P. –El equipo no ha perdido, ha encajado un gol únicamente y se está mostrando muy sólido...

R. –Sí, sí. Hemos ido de menos a más, hemos ido mejorando la imagen a medida que han ido avanzando los partidos. Contra el Chiclana, por ejemplo, hicimos una gran primera parte y con el Sevilla, que era el primero en Chapín y el técnico apostó por un once con futbolistas que no habían jugado nunca en Chapín menos Parejo, también. Las sensaciones están siendo muy positivas.

P. –La plantilla es prácticamente nueva, ¿le está sorprendido la rápida adaptación de los fichajes?

R. –Sabíamos lo que queríamos este año en cuanto a profesionalidad, a gente más experimentada, pero es cierto que el acoplamiento, el conocerse lleva un tiempo y están adelantando plazos en ese sentido. Todo lo que sea positivo para que cuando llegue el inicio estemos más unidos, más formados como grupo es importante.

Lo que más me sorprende del grupo es que conocerse lleva un tiempo y en los últimos partidos parecía que llevábamos jugando juntos meses"

P. ¿Qué es lo que más le está sorprendiendo de los futbolistas?

R. –Lo que me sorprende es lo que he comentado, que conocerse lleva un tiempo y en los últimos partidos parecía que llevábamos jugando juntos meses. Estoy muy contento, pero tenemos mucho margen de mejora y hay que exigirse y apretar para que cuando llegue el 7 de septiembre demos la mejor imagen posible.

P. –¿Hasta qué punto ayuda a ese rendimiento tener la plantilla prácticamente cerrada antes de comenzar la pretemporada?

R. –Nosotros nos tenemos que anticipar al mercado por el tema de presupuesto, no podemos competir contra otros equipos del grupo. En ese sentido, hemos formado la plantilla lo más pronto posible. Vamos justos de presupuesto, pero cumplimos con todo. De hecho, ya hemos pagado la primera nónima. A mí me gusta que el míster tenga a todos los jugadores disponibles de inicio o, al menos, que tenga el 90% de la plantilla. Estar juntos desde el primer día ayuda a que se conozcan más y mejor cuanto antes. Estamos echando muchas horas de pretemporada y es positivo que esté el grupo entero.

P. –Los canteranos están teniendo un papel importante...

R. –La idea que teníamos era esa, la planificación era de una plantilla corta para que los canteranos vieran que es posible llegar al primer equipo. Están llamando a la puerta y hay jugadores que lo están haciendo bien, pero esto es muy largo y, sobre todo no hay que adelantar los plazos, no hay que tener prisa. Hay que darles su sitio y su espacio y estoy supercontento porque están rindiendo al mismo nivel de los demás.

Somos un club humilde y el reto debe ser asentarnos en la categoría, sería la primera vez que encadenamos dos permanencias en Segunda RFEF"

P. –El objetivo ha comentado ya en varias ocasiones que es mejorar y no sufrir como la temporada pasada. ¿Entiende que la afición aspire a más por las sensaciones que está transmitiendo el equipo?

R. –La ilusión no es mala y yo soy el primero que la tiene, soy ambicioso y exigente, pero también soy realista y es necesario marcarnos un objetivo que, a día de hoy, no sea irreal. Vamos a intentar conseguir los 42 puntos cuanto antes y cuando se logren, que ojalá sea lo antes posible, pues luego ya miraremos otros objetivos. Entiendo la ilusión y me gusta que la gente esté contenta y sea exigente porque yo también lo voy a ser, pero de ahí a marcarnos un objetivo demasiado alto sería equivocarnos totalmente. Somos un club humilde y el reto debe ser asentarnos en la categoría, sería la primera vez que encadenamos dos permanencias en Segunda RFEF y ese el objetivo. Luego, si podemos alcanzar al quinto, pues pelearemos por ser cuartos.

P. –El grupo, a priori, parece mucho más complicado que el del pasado curso...

R. –Todos los equipos crecen año tras año y si a eso le sumas que descienden el Recreativo de Huelva y el Yeclano, ascienden el Jaén y el Extremadura y te meten al Melilla, pues se forma un grupo muy complicado. A pesar de las buenas sensaciones, a pesar de la ilusión, debemos tener claro que el objetivo de la permanencia va a ser muy complicado y que, a partir de ahí, ya nos plantearemos otras metas. De inicio, insisto, no podemos pensar en otra cosa que no sea sumar los 42 puntos.

Bello habla con los técnicos en el Anexo Pepe Ravelo. / Manuel Aranda

Estoy muy contento con la plantilla porque hemos traído lo que queríamos traer, considero que hemos dado ese saltito que necesitábamos para no sufrir como el año pasado"

P. –En otras pretemporadas, el equipo no ha podido jugar en Chapín, ese año al menos sí está disputando sus amistosos en el Municipal...

R. –Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento y al jardinero de Chapín porque empezar la pretemporada y que te ofrezcan la posibilidad de jugar varios partidos en Chapín es un privilegio. Llevo aquí ocho años y no recuerdo haber podido utilizar el campo tan pronto. El césped el día del Sevilla estaba espectacular, cortito y rápido. Insisto, estamos superagradecidos a Deportes y a los jardineros de Chapín y del Anexo Pepe Ravelo, en el que trabajamos todos los días y nos lo tienen en unas buenas condiciones para entrenar.

P. –¿Qué le parece la situación del Unión Malacitano, que todavía no sabe en qué ciudad competirá?

R. –Es un tema complicado y estamos muy atentos porque es nuestra primera salida. Nos afecta directamente por el tema del desplazamiento, no es igual un viaje a Málaga que a Murcia. Es raro, es un tema que debería estar solucionado ya.

P. –El Xerez DFC B, que logró el ascenso la pasada temporada nuevamente a Primera Andaluza, y juvenil de Liga Nacional ya están en marcha, ¿qué expectativas se marcan?

R. –Lo ideal sería tener al Xerez B lo más cerca posible del primer equipo para que no exista un salto tan grande, pero hay que ir también paso a paso. Francis ha hecho un gran trabajo en el filial, lo mismo que Ismael en el juvenil. Jaime, el director de cantera, está realizando igualmente un grandísimo trabajo, está viendo a muchos jugadores y hemos subido el nivel. Ojalá al final de temporada tengamos al Xerez DFC B más cerca porque el salto será menor.

P. –Es su segundo verano en la entidad, ¿cómo ha sido?

R. –Ha sido un poco más tranquilo que el del año pasado porque me he podido adelantar antes al mercado, la pasada temporada ascendimos muy tarde y no tuvimos el tiempo que hemos tenido para la planificación de la plantilla. Estoy muy contento porque hemos traído lo que queríamos traer. Luego, el verde lo dirá, pero hemos dado un saltito, ese saltito que necesitábamos para no sufrir como el año pasado. Ahora, estoy más tranquilo. Además, he contado con el apoyo de Antonio, ha hecho un grandísimo trabajo ayudándome mucho. Todo lo que traído ha sido consensuado con él, hemos firmado a jugadores que le vienen bien a su juego. Estoy contento con él y con todo su cuerpo técnico, con Seda y con Miguel Luque, que se acaba de incorporar. Estamos todos, y ya hablo también en nombre de la directiva, contentos con todos. Están superinvolucrados.