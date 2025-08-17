Los motivos del convincente primer tramo de la pretemporada del Xerez DFC

El Xerez DFC ya ha cubierto un mes de pretemporada y es inmaculado. El conjunto de Antonio Fernández está realizando una puesta a punto perfecta. No ha perdido en ninguno de los seis test disputados, ha superado a dos rivales de superior categoría (Sevilla Atlético y Sanluqueño) y ha encajado un gol, en El Palmar contra el Atleti, pero fue capaz de remontar y de imponerse por 1-2.

Las sensaciones son inmejorables y las claves, aunque a estas alturas de verano es prematuro sacar conclusiones, se pueden resumir en tres, el buen estado físico de los jugadores, que les permite llevar a cabo la propuesta que a su entrenador le agrada y que pasar por ser intensos, presionar alto e intentar hacer daño a la contra o a base de combinar. La plantilla es superior a la de la pasada temporada, con futbolistas de más calidad y polivalentes, que permiten al técnico realizar infinidad de variantes y, por último, la rapidez con la que se han adaptado los nuevos. Con este cóctel lo que sí está claro es que es imposible ilusionar más a una afición.

El cuadro xerecista ganó este sábado al equipo de Pérez Herrera por 1-2 en una cita en la que por primera vez se puso por detrás en el marcador y supo responder, El técnico gallego sigue restando importancia al resultado, aunque sí valora el trabajo. "Fue otro test más de pretemporada frente a un rival de superior categoría. Queríamos competirles y lo hicimos. Encajamos un gol, pero el equipo se sobrepuso, sacó carácter, en la segunda empatamos y acabamos con jugadores del B y juveniles con los que encontramos la igualada de Dieste tras un pase de Pirri".

Bajo su punto de vista, "la primera parte estuvo marcada por el calor, que condicionaba muchos los esfuerzos. Los jugadores tenían poca chispa, parecía que estaban un poco cansados y es lógico. En la segunda, hicimos otra puesta en escena, cambiamos la estructura del equipo y todos interpretaron muy bien lo que queríamos. Estamos contentos y sigo diciendo lo mismo, seguimos trabajando y quemando semanas. Todo lo que vayamos mejorando, todo lo que sea ir dando pasos hacia adelante y no para atrás es importante. Poco a poco".

Tras casi un mes de rodaje, el equipo está funcionando y Fernández está aprovechando para realizar numerosas pruebas, pero todavía resalta que les falta camino por recorrer. "Ya he comentado que las pretemporadas están para eso, para a ver futbolistas y para realizar pruebas. La segunda parte la iniciamos con Parejo, Curro y Gandoy, tres futbolistas a los que no habíamos utilizado juntos en el centro y estoy contento por como interpretaron lo trabajado. El resultado es lo de menos, lo importante es que las cosas que vayamos probando vayan saliendo y así está siendo. Estamos cogiendo condición física y lo más importante ahora mismo es que el equipo va asimilando los conceptos que queremos y no estamos teniendo lesiones de gravedad. Ahora, ya vamos a recuperar a Beny y Salguero. Dorado tuvo una pequeña sobrecarga y por eso decidimos que parase y lo mismo le pasa a Oier".

La próxima semana, el equipo volverá a tener dos citas exigentes, ante el Ceuta B en Chapín y con el Algeciras en el Nuevo Mirador y espera que su equipo "haga las cosas como las estamos haciendo, que compita, que sea un equipo sólido y ordenado. Hay algunas cosas que estamos consiguiendo y otras que debemos mejorar, pero para eso están estos partidos, que no tienen repercusión. El gol que nos hace el Sanluqueño es un despeje erróneo, el balón cae en una zona que no está cubierta. Ese tipo de cosas son las que hay que mejorar".

Aunque el preparador azulino no quiere destacar los dos últimos triunfos ante rivales de Primera RFEF sí resalta los merecimientos de su equipo. "El Sevilla llegó a Chapín con muchos jugadores no habituales, tenía a muchos en dinámica de primera plantilla, pero jugamos una muy buena primera parte, fuimos merecedores de la victoria. El de Sanlúcar era otro buen test, jugando fuera de casa, ante un equipo que en dos semanas empieza a competir, que está mucho más rodado que nosotros y demostramos que estamos cogiendo la forma que queremos, logrando el equipo que buscamos. A todo el mundo le gusta ganar, pero sigo diciendo que lo importante es el 7 de septiembre con la Minera, que por mucho que ganes ahora en pretemporada, cuando se pongan en disputa los tres primeros puntos es cuando no podemos fallar".