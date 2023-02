La respuesta de Bello, capitán del Xerez DFC, a las críticas por fallar el penalti contra el San Roque

Antonio Bello, capitán del Xerez DFC, ha salido al paso de las críticas que ha sufrido en los últimos días por parte de varios aficionados que han utilizado las redes sociales para reprocharle el penalti que falló el pasado domingo en el partido contra el San Roque de Lepe y que hubiera significado el segundo tanto de los azulinos y, prácticamente, dejar sentenciado el encuentro.

Bello, que no fue titular en el primer partido de Romerito al frente del Xerez DFC y sustituyó en la segunda mitad a Manu Baeza, provocó el penalti que cometió Álvaro Vázquez al cortar un centro del capitán azulino. El atacante tomó la responsabilidad y lanzó mal a la izquierda de David Robador, que le adivinó el sitio y detuvo la pena máxima.

El azulino se mostró visiblemente tocado al término del encuentro y hasta el meta lepero fue a animarle al término del encuentro. Ánimos que no recibió de parte de varios aficionados que en las redes sociales la tomaron con el capitán, que esta temporada cumple su sexta temporada en el club, al que llegó en julio de 2017 cuando el equipo militaba en División de Honor.

Es increíble como el fútbol tiene memoria corta. Forza @7AntonioBello eres un crack como jugador y aún más como persona!! — João Paulo (@joaopaaulo96) February 12, 2023

Algunas críticas hacia el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Xerez DFC han sido desproporcionadas y han generado debate, ya que bastantes aficionados también han salido en defensa de su jugador. Incluso excompañeros como Joao Paulo, ahora en las filas del Palo tras salir del Xerez DFC el último día del mercado de fichajes, han defendido al capitán xerecista, que ha sido muy elegante en su respuesta: "No me he escondido nunca ni me voy a esconder ahora. Siempre he entendido este mundo así. Y para levantarse hay que asumir el error y aceptar las críticas. Dicho esto, trabajar más que nunca para revertirlo. Muchas gracias por los mensajes de ánimo. ¡Forza Xerez!".